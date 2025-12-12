『ポケモン』メガスターミー初登場！宇宙からフリード帰還でイラスト解禁 「教官」と呼ぶ新たな仲間
テレビアニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）の第121話が12日に放送され、フリードがついに宇宙から帰還した。メガスターミーがアニメ初登場し、あわせてフリードの新衣装原案イラストやフリード役・八代拓からのコメントが登場した。
【画像】インパクト強すぎる「スターミー教官」 フリードの新衣装イラストなど
121話「キャッチャー・イン・ザ・スカイ」で、宇宙に行っていたフリードがついに帰還。墜落してしまいそうなフリードの宇宙船を無事に着陸させるため、ライジングボルテッカーズとポケモンたちが奮闘。最終局面では、宇宙船を受け止めるため、キャプテンピカチュウがひこうテラスタルを展開した。
無事帰ってきたフリードとライジングボルテッカーズは、ラクアで離ればなれになってしまった以来、久しぶりの再会。そして、フリードが「スターミー教官」と呼んでいる新たな仲間、メガスターミーも登場するなど、見どころが目白押しのエピソードとなった。
■八代拓コメント
まさかフリードが宇宙からあんな形で帰ってくるなんて…！と僕自身も驚きましたが、みんなのおかげで無事帰還することができました！フリードとしてライジングボルテッカーズのみんなと会話するのが久々だったので、個人的にもとても嬉しかったです！1年経って髪型や服装が変わっていたり、スターミー教官という新しい仲間も増えたりしているので、ぜひ注目してほしいですね。
フリードがいない間、リコたちの冒険を見守ってくれてありがとうございました。まだまだこれからも色々なエピソードが待っていますので、引き続きアニポケを楽しんでいただければと思います！
