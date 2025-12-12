気象庁によりますと午後7時5分ごろ、関東甲信地方で最大震度4を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。

【映像】各地の震度

震源は茨城県南部で、深さは50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されています。この地震による津波の心配はありません。

最大震度の4を観測したのは、春日部市、野田市、石岡市、笠間市、筑西市、坂東市、城里町、真岡市です。震度3は東京新宿区や横浜神奈川区、さいたま大宮区、川越市などです。

このほか、広い地域で揺れを観測しています。

震度4 春日部市 野田市 石岡市 笠間市 筑西市 坂東市 城里町 真岡市

震度3 東京新宿区 東京文京区 東京墨田区 東京江東区 東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区 東京杉並区 東京北区 東京板橋区 東京練馬区 東京足立区 東京葛飾区 東京江戸川区 調布市 横浜神奈川区 横浜港北区 川崎川崎区 川崎宮前区 さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま桜区 さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま岩槻区 川越市 熊谷市 川口市 加須市 東松山市 羽生市 鴻巣市 草加市 志木市 和光市 桶川市 久喜市 北本市 八潮市 幸手市 吉川市 滑川町 吉見町 宮代町 杉戸町 千葉花見川区 千葉稲毛区 市川市 船橋市 松戸市 成田市 千葉佐倉市 習志野市 柏市 八千代市 我孫子市 鎌ケ谷市 浦安市 四街道市 印西市 白井市 香取市 山武市 千葉栄町 千葉神崎町 芝山町 水戸市 日立市 土浦市 茨城古河市 結城市 下妻市 常総市 常陸太田市 取手市 つくば市 ひたちなか市 茨城鹿嶋市 潮来市 守谷市 常陸大宮市 稲敷市 かすみがうら市 桜川市 行方市 鉾田市 つくばみらい市 小美玉市 茨城町 大洗町 東海村 美浦村 八千代町 五霞町 境町 館林市 板倉町 群馬明和町 邑楽町 宇都宮市 栃木市 鹿沼市 小山市 下野市 益子町 壬生町 野木町 高根沢町 白河市

（ANNニュース）