「ののちゃん」の愛称で親しまれている歌手の村方乃々佳さん(7歳)の公式インスタグラム・アカウントが、秋から冬に入る自然の模様を投稿しました。



【写真を見る】【 ののちゃん 】 どんぐり片手にご満悦の輝く笑顔 「のんちゃんの枝好きはひーちゃんに」





アカウントでは「休日は落ち葉と枝拾いをして過ごしました」と投稿。ののちゃんは、拾ったどんぐりをこちらに見せながら、差し込む光に合わせて輝くようなご満悦の表情を見せています。















さらに、ののちゃんは落ちている枝を両腕に4〜5本も抱えていて、その中の1本はののちゃんの背丈ほどもあるくらいに大きいものです。ののちゃんの妹のひーちゃんも、落ち葉を舞い上げたり、まるでカニの脚のように両手に枝をかかえるなど、元気な様子。









アカウントでは「2人で長い枝をたくさん拾って、せっせと車に積んでいました（やめてくれ〜）」と、本音混じりに報告。「のんちゃんの枝好きはひーちゃんに受け継がれています」と、寒くなってきても元気な二人に安堵の様子を見せています。

フォロワーからは「カチューシャのんちゃん新鮮」「カチューシャのんちゃん新鮮」「寒くても元気いっぱいだね！」「魔法の枝だもんね」「大地の自然に触れて手から温もり」など、親しみの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】