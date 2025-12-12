コンラッド東京は、小嶋陽菜氏が手掛ける「Her lip to」とコラボしたフェスティブアフタヌーンティーを12月1日から31日まで提供する。

「ラズベリーとフロマージュブランのトライフル」、「チョコレートとラズベリーのマカロン」などツリーやオーナメントをモチーフにしたスイーツ5種と、「ゴーダチーズとジャンボンブランのミルフィーユサンド」などセイボリー3種、スコーン2種を提供する。ドリンクは薔薇のエスプーマをトッピングしたカクテルに加えて、TWGの紅茶やコーヒーなど約20種のドリンクを好きなだけ楽しめる。Her lip toがテーマに合わせて特別にデザインしたテーブルセットを用意するほか、Her lip to Loungeオリジナルアイテムを先行で購入できる特典を付ける。スパークリングワインのフリーフローが付いた「フェスティブナイトティー」も実施する。

場所は28階バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」。提供時間は午前11時から午後4時半までの2時間制。料金はスタンダードが8,800円、タータンチェック柄にドレスアップした限定ベア付きが9,900円。税・サービス料込。