「A組の１位は韓国だろう」米国レジェンドの展望に韓メディア驚き。開催国はお気に召さず「これ以上、良くなるとは思えない」【北中米W杯】
「韓国代表が北中米ワールドカップの本大会で、グループAを１位で32強に進出するだろうと、米国サッカーレジェンドが展望した」
韓国の躍進を予想したのは、元アメリカ代表FWのランドン・ドノバンだ。韓国メディア『スターニュース』が伝えている。
グループAに入ったのは、韓国のほか、開催国のメキシコ、南アフリカ、欧州予選プレーオフD（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）。記事によれば、ドノバンは『FOX Sports』のインタビューで、「メキシコは深刻な状況に置かれている。これ以上、良くなるとは思えない」などと評し、「A組の１位は韓国だろう」と主張した。
ドノバンの見立てを、同メディアは意外に感じているようだ。
「組分け抽選後、多くのメディアやインタビューを通じて、多くのA組の展望が出たなかで、メキシコやプレーオフDの勝者ではなく、韓国を１位と予想したのはドノバンがおそらく初めてだ。
FIFAランキングは韓国が22位で、メキシコ（15位）より低く、パスD通過が有力なデンマーク（21位）も、やはり韓国より優位だ。何よりもメキシコは開催国の利点がはっきりしており、ほとんどのメディアはメキシコの１位通過の可能性に重きを置いている。韓国の場合は２位または３位のうち上位８位以内に入り、かろうじて32強に上がるだろうという展望がほとんどだった」
だからこそ、ドノバンの見解は際立つのだろう。
「普段からメキシコサッカーに批判的な声を出しているドノバンは、抽選会後もグループステージ突破の可能性に疑問を抱いている。２位や３位で決勝ラウンドに進めるかもしれないが、グループステージ脱落も排除できないというのがドノバンの予想だ。そのなかで、メキシコの不振と相まって、韓国が１位で32強に行くと訴えた」
本人の選好も少なからずあるかもしれないが、韓国への評価は低くはないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！
韓国の躍進を予想したのは、元アメリカ代表FWのランドン・ドノバンだ。韓国メディア『スターニュース』が伝えている。
グループAに入ったのは、韓国のほか、開催国のメキシコ、南アフリカ、欧州予選プレーオフD（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）。記事によれば、ドノバンは『FOX Sports』のインタビューで、「メキシコは深刻な状況に置かれている。これ以上、良くなるとは思えない」などと評し、「A組の１位は韓国だろう」と主張した。
「組分け抽選後、多くのメディアやインタビューを通じて、多くのA組の展望が出たなかで、メキシコやプレーオフDの勝者ではなく、韓国を１位と予想したのはドノバンがおそらく初めてだ。
FIFAランキングは韓国が22位で、メキシコ（15位）より低く、パスD通過が有力なデンマーク（21位）も、やはり韓国より優位だ。何よりもメキシコは開催国の利点がはっきりしており、ほとんどのメディアはメキシコの１位通過の可能性に重きを置いている。韓国の場合は２位または３位のうち上位８位以内に入り、かろうじて32強に上がるだろうという展望がほとんどだった」
だからこそ、ドノバンの見解は際立つのだろう。
「普段からメキシコサッカーに批判的な声を出しているドノバンは、抽選会後もグループステージ突破の可能性に疑問を抱いている。２位や３位で決勝ラウンドに進めるかもしれないが、グループステージ脱落も排除できないというのがドノバンの予想だ。そのなかで、メキシコの不振と相まって、韓国が１位で32強に行くと訴えた」
本人の選好も少なからずあるかもしれないが、韓国への評価は低くはないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！