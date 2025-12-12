2025年12月13日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月13日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
「美」に触れると心が満たされそう。美術展や作品集がおすすめ。
11位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
過激な発言はトラブルのもと。今日は守りの姿勢でいくのが吉。
10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
トラブル運あり。早めに帰宅して家でのんびりすると◎。
9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
周囲と歩調を合わせれば運気は安泰。協調性を大切にして。
8位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
人間関係に要注意。親しい人ほど気配りを大切にしよう。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
明日の準備は念入りに。赤いアイテムを用意すると幸運度アップ！
6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
マナーをきっちりと守ろう。あなたのことが評判になる暗示あり。
5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
対人関係が良好。誰とでもそつなく付き合うよう努力を。
4位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
人との出会いや会話を楽しむこと。学びがたくさんあるはず。
3位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
直感がさえる日。ピンときたことを信じて行動すれば◎。
2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
出先で貴重な体験ができそう。活動的に歩き回ってみて。
1位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
周囲の注目を集める日。ただし自慢話は嫌われるので控えて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)