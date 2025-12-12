12日(金)は各地で雪が降り、山沿いではまとまった積雪になりました。



12日(金)朝の津南町では雪が降りしきり、屋根にはこんもり雪が積もっていました。12日(金)は津南町で49cm、湯沢町で31cmの積雪になった時間がありました。



一方で、沿岸部は風が強く海は大荒れとなりました。最大瞬間風速は、佐渡市弾崎で26.3m、新潟市東区松浜で24.2mと風に向かって歩けなくなるほどの強い風が吹いたところがありました。



そして、このあとも13日(土)にかけて雪の降るところがありそうです。



◆今後の寒気の予想

13日(土)朝も雪の降る寒気が県内付近に居座るでしょう。ただ、次第に寒気が緩んで雪のエリアも狭くなってくる見込みです。



では、いつまで雪が降るのか見ていきます。



◆今後の天気の移り変わり

12日(金)夜9時は、このあとも山沿いでは雪が降りやすいでしょう。一方、平地は降ってもにわか雪程度で積もる雪にはならない見込みです。夜間も所々雪が降りますが次第に範囲が狭くなり、13日(土)朝には止んでいるところがほとんどでしょう。

そして、日中は天気が回復に向かい、夜にかけて晴れる見込みです。



ただ、雪がやんだあとも厳しい寒さは続きそうです。



◆13日(土)の予想最高気温

新潟市で6℃、長岡市で5℃、上越市で7℃などとなっています。



◆今後の予想降雪量

12日(金)夜～13日(土)朝にかけて、上・中・下越の山沿いで最大10cmの予想です。平地は各地0cmでしょう。

その後、13日(土)朝～夕方にかけては、山沿いも含め各地0cmの予想となっています。



ただ、ホッとするのは束の間、14日(日)は荒れた天気になりそうです。



◆週間予報

14日(日)は発達する低気圧の影響で暴風が吹くところがあり、海では波が高くなるでしょう。

また、山沿いでも雨となるでしょう。雪解けが進みますので、屋根からの落雪などに注意をしてください。

週明けの15日(月)は、平地も含めて広く雪が降りそうです。