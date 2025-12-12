立派なタラバカニに県産の黒毛和牛。新年のお楽しみ、福袋の話題です。鹿児島市の4つの商業施設が合同で作る恒例のグルメ満載福袋の中身がお披露目されました。



（山下香織キャスター）

「普段はライバル同士の4つの商業施設が年に1度力を結集させて作るグルメ福袋。今年も肉や海鮮など豪華な商品が出揃いました」



中心市街地を活性化させようと2013年に始まった商業施設の合同福袋。12日、来年の福袋の中身が発表されました。





山形屋からはバイヤーが北海道に行って選んだタラバガニやホタテに県民好みの甘い醤油に漬けたいくら。マルヤガーデンズからは県産黒毛和牛の肩ロースにすき焼きを美味しく味わう割り下や具材の詰め合わせ。センテラス天文館からは焼肉ひら松の黒毛和牛の焼き肉セットに中川政七商店のごちそうセットなど。アミュプラザ鹿児島からはいちにいさんの黒豚しゃぶセットにバターサンドやハーブティ。総額4万円相当の品が全て入って1万2000円。前回までより900円値上がりしたものの物価高が止まらない中お得すぎる価格です。今年のお正月には限定100個の福袋を求め約2300人が抽選に参加したといいます。（アミュプラザ鹿児島の担当者）「本年も多く客様にご来館いただき感謝の気持ちと1月2日からの盛り上がりというところで商品を選んだ」（山形屋の担当者）「鹿児島県の皆様に広く伝えてものすごく満足していただきたいという思いが1番」福袋は各施設25個ずつ2026年1月2日の初商いで抽選販売されます。新年の運試しにいかがですか？