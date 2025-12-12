今井達也の発言は「誰もが興奮するはずだ」ヤ軍ファンは歓喜も獲得レースには“消極的”か　資金温存の理由を地元メディアが指摘

今井の獲得レースからヤンキースは脱落か(C)Getty Images

西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指している今井達也についてヤンキースの地元メディア『Pinstripes Nation』が、今井が「あれだけ投手がいたら（自分は）いらないでしょう」と、ドジャース移籍は希望しない旨の発言に対して反応した。

【動画】今井は9回も圧巻の3者連続三振締め！球団新の17奪三振を記録した

同メディアは「この発言はブロンクス（ヤンキースの本拠地）のファンなら誰もが興奮するはずだ。フリーエージェント市場屈指の投手が、最大のライバルをリストから外したのだ」と伝えている。

しかし「ヤンキースもこのレースから脱落するかもしれないという憂慮すべき報道もある」と、今井争奪戦には消極的である可能性がある。