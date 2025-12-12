「ウサイン・ボルト」の世界記録に小学生が挑む！？速度再現したドローンと勝負した結果…「速すぎてすごい」「瞬間移動みたい」

大阪市内の小学生で児童らが仮想「ウサイン・ボルト」に挑みました。



全力で運動場を走る児童たち。競争相手は、隣のお友達…ではありません。直径約４０ｃｍのドローンです。



このドローン、「ウサイン・ボルト速度ドローン」と名付けられ、ジャマイカの元陸上選手、ウサイン・ボルトさんがもつ１００ｍ走の世界記録「９秒５８」を再現できるようにしています。



「ボルトはスロースターター」。５０ｍ走の自己ベストが６秒４８だという記者が、児童に続いてドローンとの競争に挑んでみると…





（記者リポート）「ドローン速すぎます…。一瞬でした」ドローンはボルトさんのタイムを秒速に換算しているため、スタートから早かったようです。企画したのはドローンの普及活動を行う「ドローンみらい推進協議会」。大阪・関西万博でジャマイカ大使館との交流を通じ、ドローンを使って子どもたちにその魅力を伝えようと、「ウサイン・ボルト速度ドローン」の企画に至ったといいます。ボルトさんの速さをドローンを通じて体験した児童らは。（競走した小学生）「ドローンが速すぎてすごかった。一瞬だった」（競走した小学生）「瞬間移動みたいにしてたから、めっちゃびっくりした」企画した「ドローンみらい推進協議会」の代表は、ドローンへの関心が子どもたちにも高まることを期待しています。（ドローンみらい推進協議会 太田智子さん）「建築、インフラ、農業分野、害獣被害など、防災や災害のときに活躍しますので、できるだけ小さいころからドローンに興味を持ってもらって」「ウサイン・ボルト速度ドローン」は今後、ほかの小学校でも開催する予定だということです。