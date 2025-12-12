日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」が９日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。

この日は「他人の育児にとやかく口を出す育児警察を語る夜」。育児警察に苦しんだ経験のある街の声を紹介した。

「未熟児で生まれた息子がすごい小さくて、道を歩いてて。おばあちゃんとかに『ちゃんと母乳で育ててんの？母乳で育てないからそんなに小っちゃいのよ』と」といった衝撃の指摘をされたことや「子どもが電車の中とかで騒いじゃったりとかでＹｏｕＴｕｂｅとかを見せたりするんですけど。おじ様とかが『最近の子は、ＹｏｕＴｕｂｅみんな見せてるよね？』みたいなのが聞こえてきたり…」や「妊娠中、子供を連れてバスに乗った時に抱っこできなくてベビーカーに乗せるしかなくて。『バスに乗ってるときはベビーカー畳んでほしいわ…』とか言われて」といった実体験が数々飛び出した。

ゲスト出演したよゐこ・濱口優は、妻でタレント・南明奈と育児に奮闘中だが「（長男が）今、３歳です。公園で子どもと遊んでたんですけど。ちょっと寒なった時期で。僕は長袖やったですけど、子どもに半袖を着せてたんですよ。近所におったおばあちゃんが（濱口に）『大人は長袖なのに子供は半袖…。寒い、寒い！見てるだけで寒い！』って。カバンの中に（長男の）上着入ってますけどね！」と述懐し、笑わせた。

上田は「人のことだから、ほっといてくれて…。言わずにいられないのかな？」と苦笑。コラムニスト・犬山紙子氏は「キャバクラでキャバ嬢を説教するおっさんの心境なのかなって思うことが。気持ち良いからしちゃうのかなって」と話していた。