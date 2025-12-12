乃木坂46筒井あやめ、バッサリ“ボブヘア”姿が話題「えっ!?!?!?」「ボブめんやばすぎるやろ！」
アイドルグループ・乃木坂46の筒井あやめが12日、自身のインスタグラムを更新。ボブヘア姿を披露し、ファンから絶賛の声が寄せられている。
【写真＆動画】イメージガラリ！バッサリ髪を切った姿を公開した筒井あやめ
筒井は周りが木で囲まれた屋外でマフラーにコートを着用。肩に着くくらいのボブヘア姿で首をふりふりする動画と、写真を2枚投稿。「首がすーすーする」という一言を添えた。ストーリーズでは、ニット姿の別カットとともに「ずっと切ってみたかったんです。シャンプーとドライヤーが楽ちんです」とつづった。
筒井の大胆なイメチェンにファンからは「えっ!?!?!? 待ってボブ?!?!」「ボブめん最強すぎるよおおおおお…!!」「ボブめんやばすぎるやろ！」「筒井あやめちゃんのボブ、世界一可愛すぎる」「似合っててめちゃめちゃ可愛い！」などの声が寄せられている。
【写真＆動画】イメージガラリ！バッサリ髪を切った姿を公開した筒井あやめ
筒井は周りが木で囲まれた屋外でマフラーにコートを着用。肩に着くくらいのボブヘア姿で首をふりふりする動画と、写真を2枚投稿。「首がすーすーする」という一言を添えた。ストーリーズでは、ニット姿の別カットとともに「ずっと切ってみたかったんです。シャンプーとドライヤーが楽ちんです」とつづった。
筒井の大胆なイメチェンにファンからは「えっ!?!?!? 待ってボブ?!?!」「ボブめん最強すぎるよおおおおお…!!」「ボブめんやばすぎるやろ！」「筒井あやめちゃんのボブ、世界一可愛すぎる」「似合っててめちゃめちゃ可愛い！」などの声が寄せられている。