¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡ÛÆ£¸¶ÀçÆó £³°Ì¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¡ÖÇÈ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º¬À¤À¤±¤Ï¿Í°ìÇÜ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤Î¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦£Ê£Ì£ÃÇÕ¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²£³Àï¡×¤Ï£±£²Æü¡¢³«ºÅ£µÆüÌÜ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶¯É÷¡¦¹âÇÈÏ²¤Î¤¿¤áÃæ»ß½ç±ä¡££±£³Æü¤Ë½àÍ¥£²ÈÖ¾¡Éé¤Î£µÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡£±£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Í½Áª¥é¥¹¥È¤Î£´ÆüÌÜ¤Ï£·£Ò¤«¤é°ÂÄêÈÄ¤ò»ÈÍÑ¡¢£±£°£Ò¤«¤é¼þ²óÃ»½Ì¤È¤Ê¤ë¹Ó¤ì¿åÌÌ¡£Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¶ìÀï¤¹¤ëÃæ¡¢Æ£¸¶ÀçÆó¡Ê£²£²¡á¼¢²ì¡Ë¤Ï£²Áö£²¡¢£±Ãå¤È¹¥·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢£³°Ì¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¸åÈ¾£±£°£Ò¤Ç¤Ï¡¢£±¼þ£²£Í¤òÁ´Â®¤Ç°®¤Ã¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ò¿Þ¤ëÃÝ²¼Âç¼ù¤òÈ´¤µî¤ë¹ë²÷¤Ê¾¡Íø¡£¡ÖÇÈ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º¬À¤À¤±¤Ï¿Í°ìÇÜ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä´À°ÎÏ¤â¿Í°ìÇÜ¤À¡£½øÈ×¤Î½®Â¤ÏÃæ·øµé¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÂ¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ï¾å°Ì¤ÎÊý¤Ç½ÐÂ¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£¤É¤Ã¤Á¤âÆü¤ËÆü¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢£´ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¾å°Ìµé¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£½õ¸À¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Â¼¾¾±ÉÂÀ¤¬¡ÖÀçÆó¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤ËÃ¡¤¤¤¿¤éÄ¾Àþ¤¬¤¤¿¡£¥¢¥¤¥Ä¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¤Û¤É¤ÎàÏÓÁ°á¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Î½àÍ¥£±£±£Ò¤Ï£²¹æÄú¡£¹ë²÷¥¿¡¼¥ó¤Çº£Ç¯£´²óÌÜ¤ÎÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤ë¡£