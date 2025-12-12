木村沙織、ショートカットに電撃イメチェン「似合いすぎ」「小顔際立つ」と注目集まる
【モデルプレス＝2025/12/12】元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織が12月11日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】39歳元バレー選手、バッサリカットで雰囲気ガラリ
木村は「デトックス完了」「パラパラ見てたゲッターズさんの占い本に12月に髪型変えると吉って書いてあったしね」とつづり、新しいヘアスタイルを公開。これまで肩につくくらいの長さだった髪をバッサリとカットし、すっきりとしたショートヘアを披露した。
この投稿に、ファンからは「ショートも可愛い」「似合いすぎ」「小顔際立つ」「髪の毛つやつや」「素敵です」といったコメントが寄せられている。木村は、2016年12月31日に元バレーボール選手の日高裕次郎との結婚を発表。2023年2月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
