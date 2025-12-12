ドラマ「修仲」で話題・清水海李、金髪姿に絶賛の声「ドラマとは全然違う雰囲気」「二度見した」
【モデルプレス＝2025/12/12】ABCテレビのドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」（毎週土曜深夜1時〜 ※関西ローカル）への出演で話題を呼んでいる俳優の清水海李が12月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。金髪姿に反響が寄せられている。
【写真】人気BLドラマで話題・26歳俳優、印象一変金髪姿
清水は「明日『＃ロマンティック・キラー』全国公開です！」と自身が出演している映画について報告。「キャストも豪華で、色んな作品のオマージュがあって面白いですよ」とつづり、黒板の前で撮影した写真を投稿した。日焼けした肌に美しい金色の短髪姿で微笑むショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「二度見した」「イケメンすぎる」「こんなカッコいい同級生いたら嬉しい」「爽やか」「ドラマとは全然違う雰囲気」などの声が上がっている。
清水は甲子園に2度出場した経験を持つ元甲子園球児で、現在は俳優として活動。2025年11月に最終話を迎えたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブキャッチャージャパン2」に参加したことでも話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気BLドラマで話題・26歳俳優、印象一変金髪姿
◆清水海李、日焼け肌＆金髪姿披露
清水は「明日『＃ロマンティック・キラー』全国公開です！」と自身が出演している映画について報告。「キャストも豪華で、色んな作品のオマージュがあって面白いですよ」とつづり、黒板の前で撮影した写真を投稿した。日焼けした肌に美しい金色の短髪姿で微笑むショットを披露した。
◆清水海李の投稿に「こんなカッコいい同級生いたら嬉しい」と反響
この投稿に、ファンからは「二度見した」「イケメンすぎる」「こんなカッコいい同級生いたら嬉しい」「爽やか」「ドラマとは全然違う雰囲気」などの声が上がっている。
清水は甲子園に2度出場した経験を持つ元甲子園球児で、現在は俳優として活動。2025年11月に最終話を迎えたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブキャッチャージャパン2」に参加したことでも話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
明日『#ロマンティック・キラー』全国公開です！— 清水海李（かいり） (@kairi_shimizu) December 11, 2025
英監督節の効いたラブコメです。
初号試写で拝見した時に良い意味で何も考えず、口を開けてガハガハ笑える愉快な映画だと思いました。
キャストも豪華で、色んな作品のオマージュがあって面白いですよ^_^
ぜひ劇場でご覧ください??
#ロマキラ pic.twitter.com/jeHIsm8teC
【Not Sponsored 記事】