◆高円宮杯Ｕ―１８サッカープレミアリーグ２０２５プレーオフ▽Ｂブロック１回戦 磐田Ｕ―１８ ４―３ 札幌大谷高（１２日、東広島運動公園陸上競技場）

札幌大谷高が初戦で逆転負けを喫し、プレミアリーグ昇格を逃した。

磐田Ｕ―１８との対戦は、前半１３分に先制を許したものの、同２６分にＦＷ吉田朝陽（３年）が右サイドをドリブルで一気に突破して同点弾。後半７分にはセットプレーからＤＦ大石蓮斗主将（３年）が１８４センチの高さを生かして勝ち越しヘッド。さらに６分後にも加点した。

しかし、同２４分に相手の早いリスタートから失点すると、同３４分に同点弾を許す。その後は足が止まって防戦一方となり、アディショナルタイム５分に勝ち越しゴールを決められた。３―１からの逆転負けに、イレブンはピッチに倒れ込んで悔しがった。

「セットプレーは練習通り。ずっと狙っていました。でも終盤はラインが下がって間延びしてしまい、耐えるので精いっぱいでした」と大石主将。後輩たちには「高校選手権に出て、プレミアにも上がってほしい」と夢を託していた。