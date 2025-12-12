12日午後7時5分頃、茨城県南部を震源とするマグニチュード4.9の地震が発生し、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

12日午後7時5分頃、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は茨城県南部(北緯36.2度、東経140.1度)で、震源の深さは約50km、地震の規模(マグニチュード)は4.9と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度4】
◆茨城県
笠間市　城里町　石岡市　筑西市　坂東市

◆栃木県
真岡市

◆埼玉県
春日部市

◆千葉県
野田市

【震度3】
◆福島県
白河市

◆茨城県
水戸市　日立市　常陸太田市　ひたちなか市　常陸大宮市　小美玉市　茨城町　大洗町　東海村　土浦市　茨城古河市　結城市　下妻市　常総市　取手市　つくば市　茨城鹿嶋市　潮来市　守谷市　稲敷市　かすみがうら市　桜川市　行方市　鉾田市　つくばみらい市　美浦村　八千代町　五霞町　境町

◆栃木県
宇都宮市　栃木市　鹿沼市　小山市　下野市　益子町　壬生町　野木町　高根沢町

◆群馬県
館林市　板倉町　群馬明和町　邑楽町

◆埼玉県
さいたま西区　さいたま北区　さいたま大宮区　さいたま見沼区　さいたま中央区　さいたま桜区　さいたま浦和区　さいたま南区　さいたま岩槻区　川越市　川口市　草加市　志木市　和光市　桶川市　北本市　八潮市　幸手市　吉川市　宮代町　杉戸町　熊谷市　加須市　東松山市　羽生市　鴻巣市　久喜市　滑川町　吉見町

◆千葉県
千葉花見川区　千葉稲毛区　市川市　船橋市　松戸市　成田市　千葉佐倉市　習志野市　柏市　八千代市　我孫子市　鎌ケ谷市　浦安市　四街道市　印西市　白井市　栄町　香取市　山武市　神崎町　芝山町

◆東京都
東京新宿区　東京文京区　東京墨田区　東京江東区　東京世田谷区　東京渋谷区　東京中野区　東京杉並区　東京北区　東京板橋区　東京練馬区　東京足立区　東京葛飾区　東京江戸川区　調布市

◆神奈川県
横浜神奈川区　横浜港北区　川崎川崎区　川崎宮前区