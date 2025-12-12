12日午後7時5分頃、茨城県南部を震源とするマグニチュード4.9の地震が発生し、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

12日午後7時5分頃、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は茨城県南部(北緯36.2度、東経140.1度)で、震源の深さは約50km、地震の規模(マグニチュード)は4.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度4】

◆茨城県

笠間市 城里町 石岡市 筑西市 坂東市



◆栃木県

真岡市



◆埼玉県

春日部市



◆千葉県

野田市



【震度3】

◆福島県

白河市



◆茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市 ひたちなか市 常陸大宮市 小美玉市 茨城町 大洗町 東海村 土浦市 茨城古河市 結城市 下妻市 常総市 取手市 つくば市 茨城鹿嶋市 潮来市 守谷市 稲敷市 かすみがうら市 桜川市 行方市 鉾田市 つくばみらい市 美浦村 八千代町 五霞町 境町



◆栃木県

宇都宮市 栃木市 鹿沼市 小山市 下野市 益子町 壬生町 野木町 高根沢町



◆群馬県

館林市 板倉町 群馬明和町 邑楽町



◆埼玉県

さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま桜区 さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま岩槻区 川越市 川口市 草加市 志木市 和光市 桶川市 北本市 八潮市 幸手市 吉川市 宮代町 杉戸町 熊谷市 加須市 東松山市 羽生市 鴻巣市 久喜市 滑川町 吉見町



◆千葉県

千葉花見川区 千葉稲毛区 市川市 船橋市 松戸市 成田市 千葉佐倉市 習志野市 柏市 八千代市 我孫子市 鎌ケ谷市 浦安市 四街道市 印西市 白井市 栄町 香取市 山武市 神崎町 芝山町



◆東京都

東京新宿区 東京文京区 東京墨田区 東京江東区 東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区 東京杉並区 東京北区 東京板橋区 東京練馬区 東京足立区 東京葛飾区 東京江戸川区 調布市



◆神奈川県

横浜神奈川区 横浜港北区 川崎川崎区 川崎宮前区