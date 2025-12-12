¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡¢2¶¥µ»ÄÉ²Ãµá¤á¤ë¡¡ÁÈ¿¥°Ñ¡Öº¤Æñ¡×¤ÈOCA¤Ë²óÅú
¡¡ÍèÇ¯¤Î°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¡¢¼çºÅ¼Ô¤Î¥¢¥¸¥¢¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯É¾µÄ²ñ¡ÊOCA¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ë2¶¥µ»¤òÄÉ²Ã¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤è¤¦Âç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬12Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£´û¤Ë41¤Î¼Â»Ü¶¥µ»¤Ï³ÎÄê¤·¡¢ÁÈ¿¥°Ñ¤ÏÄÉ²Ã¤Ï¡Öº¤Æñ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢OCA¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄÉ²Ã¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¥é¥±¥Ã¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¡Ö¥Ñ¥Ç¥ë¡×¤È¡¢Âîµå¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¡×¡£Ä´À°°Ñ°÷²ñ¤¬18¡¢19Æü¤ËÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ2¶¥µ»ÄÉ²Ã¤Î·ï¤ò¶¨µÄ¤¹¤ëÊý¸þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤ÎOCA´´Éô¤¬ÁÈ¿¥°Ñ¤Î²óÅú¤òÉÔÉþ¤È¤·¡¢Ä´À°°Ñ¤òÃæ»ß¤¹¤ëÊý¿Ë¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£