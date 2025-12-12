TBS¤ËÂ³¤¥Õ¥¸¤Ç¤â¡ÄÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Ç»ß¤Þ¤é¤ÌÉé½ý¡¡²£»³Íµ¤ÏÁ´¼££²¥«·î¡¢º´Ìî³Ù¤ÏÈ¾Ç¯°Ê¾å¤Î¤±¤¬¡¡
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï12Æü¡¢¡Ö·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª¡¡¥É¥Ã¥¥êGP¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å7»þ¡Ë¤ÎÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢SUPER¡¡EIGHT²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤ÎÉé½ý¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¼ýÏ¿¤Ë¤è¤ë·ÝÇ½¿Í¤ÎÉé½ý¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢11Æü¸á¸å¡¢Åö³ºÈÖÁÈ¤Î¥í¥±¤Ç²£»³¤¬¡Ö±¦Ï¾¹ü¹üÀÞ¡¢¹øÄÇÇ±ºÃ¡×¤ÇÁ´¼£2¥«·î¤Î¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¸øÉ½¡£¡Öº£²ó¤Î·ï¤Ï¡¢²£»³¤µ¤ó¤¬²óÅ¾Âæ¤Î¾å¤Ë¾è¤ë¥²¡¼¥à¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤Ëµ¯¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
TBS¤Ç¤âÈÖÁÈÆâ¼ýÏ¿Æâ¤Ç¤ÎÉé½ý¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£6·î¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¥°¥ë¡¼¥×KEY¡¡TO¡¡LIT´äùõÂç¾º¡Ê23¡Ë¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿´ë²è¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢±¦ÏÓ¤òÃÏÌÌ¤Ë¶¯¤¯ÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤¿±¦¼ê¼ó¤òÉé½ý¡£Á´¼£6½µ´Ö¤Î¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¡£
10·î¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖSASUKE2025¡×¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥ÈÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡Ê45¡Ë¤¬º¸Â¤ò¹üÀÞ¤¹¤ëÁ´¼£3¥«·î¤Î¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¡£11·î¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï2025Åß¡×¤Î¼ýÏ¿Ãæ¡¢ÇÐÍ¥º´Ìî³Ù¡Ê33¡Ë¤¬±¦É¨¤ÎÈ¾·îÈÄÂ»½ý¤Èð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËÃÇÎö¤Ë¤è¤êÁ´¼£Ìó8¡Á9¥«·î¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
11·îËö¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤Î¸¶Àé¾½¡Ê36¡Ë¤¬¡ÖTHE¡¡TIME¡¤¡×¤Î´ë²è¼èºàÃæ¤Ë¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£º¸æú¹ü¡Ê¤±¤¤¤³¤Ä¡Ë¹â¸¶¹üÀÞ¤ÇÁ´¼£3¥«·î¤À¤Ã¤¿¡£