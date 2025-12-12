元AKB48の永尾まりやさんのデジタル写真集「SPA!グラビアン魂デジタル写真集 永尾まりや『ランジェリーナ』」（扶桑社から発売中）の誌面カットが公開されました。同作は、週刊SPA!名物グラビアコーナー「グラビアン魂」で紹介しきれなかったカットをふんだんに盛り込んだデジタル写真集です。



【写真】濃密なオトナの色気を放つ永尾まりやさん

永尾さんは2009年にAKB48の9期生オーディションに合格。卒業後は女優・タレントとして活躍しており、現在はアイドルグループ「かぷ♡ちゅーる」をプロデュースするほか、直近の出演ドラマに「おとなりコンプレックス」（フジテレビ）があります。



表紙はミラーボールが輝きバブリーな格好の永尾さんが際どい衣装で開脚。期待感が溢れる構図で、読者を魅了します。ショートパンツ姿から太ももが露わに。壁越しの構図では大胆ヒップをお披露目。ベッドに横たわるカットでは、ランジェリーナ姿で頭頂部から足の付け根まで一望できる大胆なポージング。中でもまん丸のバストの膨らみがひときわ目立ち、艶やかなバストと大人の色気溢れた視線は必見です。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：鈴木ゴータ ヘアメイク：エノモトマサノリ スタイリング：野田陽子（ミタケイショウ））



【永尾まりやさんプロフィール】

ながお・まりや 1994年3月10日生まれ。神奈川県出身。身長159cm。血液型＝O型。2009年にAKB48の一員としてデビュー。2016年の卒業後は女優・タレントとして多岐に渡る活動を展開。2024年には長野県佐久市の観光大使に就任。公式X(@mariyagiii310)、公式Instagram(@mariyagi_san)