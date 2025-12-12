「すぐ実車が見たい」「価格を教えて」と早くも反響の声が集まる

2025年11月10日、タイの首都であるバンコクにてトヨタ新型「ハイラックス」が世界デビューを果たしました。

現行型のハイラックスは販売が中止されており、国内再導入の時期も注目されますが、ユーザーから寄せられた反響などについて、首都圏のトヨタディーラーに尋ねてみました。

【画像】超カッコいい！ これが精悍デザインのトヨタ「新型ハイラックスです！ 画像で見る（30枚以上）

ハイラックスは、初代が1968年3月にデビューして以来、およそ60年近い年月にわたって生産・販売されているトヨタのピックアップトラックです。

8代目となる現行モデルは2015年5月に世界初披露され、日本では2017年9月から販売を開始しています（現在は受注停止）。

そして今回、タイ・バンコクでトヨタモーターアジア（TMA）が開催する新車発表イベントにおいて、9代目となる新型ハイラックスが世界初披露されました。

より洗練された近未来感もあるいっぽう、タフさも増した精悍なフロントデザインに生まれ変わり、見るものに新鮮な印象を与えます。

アジア地域では2026年以降順次発売を予定しており、日本仕様については2026年年央にディーゼルモデルを発売するとの発表がありました。

ディーゼル版のパワーユニットは、2.8リッター4気筒ディーゼルターボ「1GD-FTV」型エンジンを搭載し、最高出力204馬力、最大トルク500Nmを発揮します。

また、今回初めて導入される新型ハイラックス BEV（バッテリーEV：電気自動車）については、総電力量59.2kWhのリチウムイオンバッテリーを採用し、eアクスル（eAxle）の高効率化によって航続距離は300km以上を実現させるといいます。

バッテリーパックはフレーム幅を最大限生かしつつ、床下に収まるように搭載されており、システム最高出力は5144kWを発揮するほか、進化した制御システムにより優れた悪路走破性を実現しています。

またカーボンニュートラル社会の実現に向けたマルチパスウェイの取り組みをさらに加速させるべく、今回発表したディーゼルモデルおよびBEVモデルに加えて、今後FCEV（燃料電池車）も開発中だといいます。

この新型ハイラックス FCEVは、欧州およびオセアニア地域に向けて2028年以降の投入を予定しています。

このほか欧州市場向けには、ディーゼル＋48Vハイブリッド仕様もラインナップされる模様です。

今回公表されたボディサイズは、全長5320mm×全幅1855mm×全高1800mm、ホイールベースは3085mm（BEV・プロトタイプ）。

現行型（8代目）ハイラックス（ディーゼルエンジン車）と比較しても、数値に大きな変更はほとんどない模様です。

2026年年央に発売予定という新型ハイラックスについて、11月下旬に首都圏にあるトヨタディーラーへ問い合わせてみました。

どのような反響の声が集まっているのでしょうか。

「現行モデルが受注停止ということもあって、『発売日が決まったらすぐに教えて欲しい』といったお問い合わせを複数いただきます。

特に現行ハイラックスオーナーの方からの関心が高いように感じます。

実車が見られないこともあって、『新型ハイラックスの実車が見られる場所を知りたい』といったお問い合わせをいただくこともございます」

また別のトヨタディーラーではこんなコメントもあります。

「問い合わせは多いのですが、一方で車両本体価格が気がかりというお声をいただきますね。

というのも、近年はどのクルマもモデルチェンジするたびに価格が上昇する傾向にあるので、価格が確定してから予約を入れたい、といったお問い合わせが何件かありました」

価格上昇に関心を寄せるユーザーは非常に高いようですが、それだけ本気で検討している人が多くいることの裏返しともいえるでしょう。

いずれにせよ、日本向けの詳細な仕様や販売価格などに関して、早期の正式発表が待たれるところです。