【義母の介護「10万円事件」】「感謝の気持ち」を渡したのに…！怒った義妹＜第1話＞#4コマ母道場
遠方に住む親が病気で倒れてしまったとき、近くでお世話をしてくれた身内に“お礼として”お金を渡すこともあるでしょう。しかし、もしその行為を怒られてしまったら……！？ よかれと思ってしたことが、思わぬ形で裏目に出てしまう場合もあるようです。
第1話 すれ違う気持ち
【編集部コメント】
高齢のお母さんが入院すれば、子どもとしてはいろいろ心配ですよね。主人公の夫は、まさしくその状況に置かれているようです。「行きたいけれど、遠い」「仕事もあるし」……たしかにいろいろ事情はあるでしょう。ただ、よかれと思って渡した10万円が今回ちょっとしたトラブルになってしまったようです。「意味がわからない」と妹に怒られてしまうと、兄としては戸惑ってしまうかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・井伊テレ子
