Âè1°Ì¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬300ËüÄ¶¤¨
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬º£Ç¯¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Ãæ¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×È¿±þ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡£
¡¡º£Ç¯1·î2Æü¤«¤é11·î25Æü¤Þ¤Ç¤Î57Åê¹Æ¤òº£·î11Æü¤Ë½¸·×¤·¤¿¡£
¡¡Âè3°Ì¤Ï11·î4Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÎÍÍ»Ò¤Ç192.6Ëü¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Âè2°Ì¤Ï6·î3Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í·³½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó(µýÇ¯89)¤òÄÉÅé¤¹¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¡Ö¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¸ª¤òÊú¤«¤ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅº¤¨¡¢200.6Ëü¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Âè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï4·î20Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Ì¼¤ÎÃÂÀ¸Êó¹ð¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¼Ì¿¿¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¡ÖWelcome to the Ohtani Family!¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸¾Ï¤ò¸ø³«¡£À¸¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤Î¾®¤µ¤ÊÂ¤òÉ×ÉØ¤Ç¿¨¤ëà3¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë301.6Ëü¤â¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡³ÆÅê¹Æ¤Ë¤Ï5800¡Á3.3Ëü¤â¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Âè1°Ì¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¤³¤ì¤«¤é¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹!!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£