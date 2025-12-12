¡Ö·ë¹½¥Ç¥«¡×¡ÖÂç¤Ã¤¤¤¡×¥Æ¥ìÄ«¡¦ÎÓÈþº»´õ¥¢¥Êà¥¥ã¥Ð¥×¡¼Ì©Ãåá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö5¥¥í¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡Ö½Å¤½¤¦¡×¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×
Î¾¼ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤Æ¡Ä
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÎÓÈþº»´õ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶ËþºÜ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÍ§¿Í¤Î¤ï¤ó¤³¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¥ã¥Ð¥×¡¼(¥¥ã¥Ð¥ê¥¢¤È¥×¡¼¥É¥ë¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¸¤)¤Èµº¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£ÎÓ¥¢¥Ê¤Î¾åÈ¾¿È¤¬±£¤ì¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤Ê¥¥ã¥Ð¥×¡¼¤ò¡¢Î¾¼ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊú¤¤«¤«¤¨¤Û¤Û¾Ð¤à»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢¥Ü¡¼¥í¤ÈÍ·¤Ó»Ï¤á¤¿½Ö´Ö¡×¤È¡¢¤ª¤ä¤Ä¤ÇÍ·¤Ö¥¥ã¥Ð¥×¡¼¤Î¥ê¡¼¥ë¤òÅê¹Æ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥ª¥©¡ÁÂç¤Ã¤¤¤¤Í¡Á½Å¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦!¡×¡Ö·ë¹½¥Ç¥«¤ï¤ó¤³¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤«¾¯¤·½Å¤½¤¦¡×¡Ö¥«¥é¥À¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö5kg¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤â¡¢¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£