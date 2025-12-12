¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎÁ°ÅèÍÎÂÀ¡¢¸«ÌÚÍ§ºÈ¤ÎÎ¾Áª¼ê¤¬Ê¡²¬¾¯Ç¯±¡¤òË¬Ìä¡¡¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»°¸¶·òÏ¯Áª¼ê¤â»²²Ã¡¡¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç¸òÎ®
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎJ1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁ°ÅèÍÎÂÀÁª¼ê¡Ê28¡Ë¤È¸«ÌÚÍ§ºÈÁª¼ê¡Ê27¡Ë¤¬12Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆî¶è¤ÎÊ¡²¬¾¯Ç¯±¡¤òË¬Ìä¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¸òÎ®¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¥ºÊ¡²¬¡×¤Î»°¸¶·òÏ¯Áª¼ê¡Ê51¡Ë¤â»²²Ã¡£Ìó60¿Í¤Îºß±¡¼Ô¤È¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤òÃå¤±¤Æ¤Î¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼ÂÎ¸³¤ä¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡Áª¼ê¤Ë¤è¤ëÆ±¾¯Ç¯±¡¤ÎË¬Ìä¤Ï5²óÌÜ¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ2021Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤ä¼Ò²ñ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿Á°ÅèÁª¼ê¤Ï¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£²ÚÎï¤Ê¥Ñ¥¹¤ò¸«¤»¤¿¸«ÌÚÁª¼ê¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¿¿·õ¤Ç¡¢µåºÝ¤â·ã¤·¤«¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤¯¡¢Í°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë