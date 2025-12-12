福岡各地では今週末も、家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります）

長浜鮮魚市場 市民感謝デー

長浜鮮魚市場の一部を一般開放して新鮮な魚介類を販売。午前9時半ごろからは人気の「本マグロの解体ショー・即売」。

日時:12月13日(土)午前9時〜正午（鮮魚販売は午前11時まで）

場所 長浜鮮魚市場

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57731/

クリスマスマルシェ

採れたての新鮮野菜をはじめ、親子で参加できるクリスマスワークショップなど、楽しみが盛りだくさん。

日時:12月13日(土)午前10時〜午後2時

場所:舞鶴公園 三ノ丸広場

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57688/

博多阪急 クリスマスマーケット

「おうちで楽しむクリスマス」をテーマに、ホームパーティーを彩る食品、雑貨やアート作品などを用意。

日時:12月21日(日)まで 午前10時〜午後8時（最終日は午後5時まで）

場所:博多阪急8階催場

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57713/

クリスマスサーカスReverie

世界のトップアーティストによる屋外サーカス。空中を舞うエアリアルシルクやクラウドスイング、驚異的な柔軟性を誇るコントーション、光と音楽が融合するジャグリングなど､ダイナミックで幻想的なショー。観覧無料。

日時: 12月18日(木)まで 午後6時15分〜午後8時25分〜（月・火曜休演 ）

場所:天神中央公園南側特設ステージ

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57759/

「琳派の系譜−宗達、光琳と江戸琳派」

俵屋宗達、尾形光琳から江戸琳派への系譜を出光美術館のコレクションから紹介する。

日時:12月14日(日)まで 午前10時〜午後5時（入館は午後4時半まで）

場所: 出光美術館（門司）（北九州市門司区）

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56314/

