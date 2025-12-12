熊本県球磨村議会（定数10、欠員1）は12日、松谷浩一村長（63）に対する不信任決議案を賛成8、反対1で可決した。地方自治法に基づき、松谷氏は10日以内に議会を解散するか、辞職または失職を選ぶ必要がある。

決議案は村議7人が連名で提出した。不信任の理由として、村有施設の指定管理者による賃金未払いが1年以上解決できていないことや、議会の議決なしに村有地を無償貸与したことなどを列挙。「（松谷氏の）政治的判断の乏しさにより、村政が進まない」と批判した。

可決後、松谷氏は報道陣の取材に「任期途中でこのような状況になり、村民に対して申し訳ない気分でいっぱい。村のためにどの判断が一番いいのか、しっかり考えた上で判断したい。（議会解散を含めて）全ての可能性がある」と語った。

松谷氏は2020年3月に初当選し、現在2期目。義務教育学校の建設地選定や、一般社団法人への業務委託打ち切りを巡っても村議会との対立が続いてきた。村議会は今年6月、松谷氏と上(うわ)蔀(しとみ)宏副村長（63）に対する辞職勧告決議案を賛成多数で可決。辞職勧告決議に法的拘束力はなく、両者は続投していた。

村議会はこの日、上蔀副村長への2度目の辞職勧告決議案も可決した。（古川剛光）