インフルエンザ流行発生警報 感染対策″手洗い”の正しい方法は？ 手洗いマイスター「ただ洗うだけじゃなくて…」
全国で猛威を振るうインフルエンザ。県内全域でも流行発生警報が出されていて、学年閉鎖や学級閉鎖が相次いでいます。そんななか、身近にできる感染対策が「手洗い」です。皆さんは、正しく手を洗えていますか？
県によりますと、インフルエンザの影響で今週月曜から12日までに、中学校1校が休校し、小・中・高校計16校で学年閉鎖に。学級閉鎖も53校にのぼりました。
そんななか、12日に行われたのは。
「全国で猛威をふるうインフルエンザ。きょうは鹿児島市の荒田小学校の児童たちが手洗い講座に参加しています」
教えるのは、手洗いマイスターの吉田孝久さんです。
（食品衛生協会 手洗いマイスター 吉田孝久さん）
「ただ洗うだけじゃなくて正しい手洗いを習慣付けることが、将来的に感染症を少なくする一番身近な方法」
まず、特殊なライトに反応するクリームをつけて普段通りに手を洗います。ライトにかざし…白くなっているのがまだ汚れている部分です。
（子ども）
「こんなに（汚れが）ついていてびっくりした」
「ショック」
手洗いのポイントは、せっけんをしっかり泡立てて、手のひらだけではなく、指と指の間や爪先、手首まで、丁寧に洗うこと。
1分ほどの手洗いを2セット行うのが望ましいそうです。正しい方法で手を洗うと…
（食品衛生協会 手洗いマイスター 吉田孝久さん）
「ほとんど残ってないね。いいね、上手、合格」
白くなっていた部分がきれいになっていました。
（子ども）
「（洗う時間が）長かったけど病気にかからないためには手洗いをちゃんとしたほうがいいと学んだ」
（子ども）
「最初は（正しい手洗いが）難しくて、この手でご飯を食べているなんて信じられなかった。今日教えてもらったことをもとにしっかりと時間をかけて洗いたい」
インフルエンザの流行発生警報が出されている県内。県は、基本的な感染対策として、外出した後の手洗いなどを心がけるよう呼び掛けています。