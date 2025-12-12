TBS NEWS DIG Powered by JNN

12月13日の関東の天気を日比麻音子キャスター、森田正光気象予報士がお伝えします。

・1か月ぶり…関東全域で雨
・週末　関東にまとまった雨
・気温急降下　土曜が一番寒い！