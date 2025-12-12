12日午後7時5分ごろ、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、茨城県の笠間市、城里町、石岡市、筑西市、それに坂東市、栃木県の真岡市、埼玉県の春日部市、千葉県の野田市です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□茨城県

笠間市 城里町 石岡市

筑西市 坂東市



□栃木県

真岡市



□埼玉県

春日部市



□千葉県

野田市

■震度3

□茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市

ひたちなか市 常陸大宮市 小美玉市

茨城町 大洗町 東海村

土浦市 茨城古河市 結城市

下妻市 常総市 取手市

つくば市 茨城鹿嶋市 潮来市

守谷市 稲敷市 かすみがうら市

桜川市 行方市 鉾田市

つくばみらい市 美浦村 八千代町

五霞町 境町



□栃木県

宇都宮市 栃木市 鹿沼市

小山市 下野市 益子町

壬生町 野木町 高根沢町



□埼玉県

さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区

さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま桜区

さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま岩槻区

川越市 川口市 草加市

志木市 和光市 桶川市

北本市 八潮市 幸手市

吉川市 宮代町 杉戸町

熊谷市 加須市 東松山市

羽生市 鴻巣市 久喜市

滑川町 吉見町



□千葉県

千葉花見川区 千葉稲毛区 市川市

船橋市 松戸市 成田市

千葉佐倉市 習志野市 柏市

八千代市 我孫子市 鎌ケ谷市

浦安市 四街道市 印西市

白井市 栄町 香取市

山武市 神崎町 芝山町



□福島県

白河市



□群馬県

館林市 板倉町 群馬明和町

邑楽町



□東京都

東京新宿区 東京文京区 東京墨田区

東京江東区 東京世田谷区 東京渋谷区

東京中野区 東京杉並区 東京北区

東京板橋区 東京練馬区 東京足立区

東京葛飾区 東京江戸川区 調布市



□神奈川県

横浜神奈川区 横浜港北区 川崎川崎区

川崎宮前区

■震度2

□茨城県

高萩市 北茨城市 那珂市

大子町 龍ケ崎市 牛久市

神栖市 阿見町 河内町

利根町



□栃木県

足利市 佐野市 栃木さくら市

那須烏山市 上三川町 茂木町

市貝町 芳賀町 栃木那珂川町

日光市 大田原市 矢板市

那須塩原市 那須町



□埼玉県

さいたま緑区 所沢市 狭山市

上尾市 越谷市 蕨市

戸田市 朝霞市 新座市

富士見市 三郷市 蓮田市

坂戸市 鶴ヶ島市 ふじみ野市

伊奈町 埼玉三芳町 毛呂山町

越生町 川島町 松伏町

行田市 本庄市 深谷市

嵐山町 埼玉美里町



□千葉県

千葉中央区 千葉若葉区 千葉緑区

千葉美浜区 市原市 流山市

八街市 富里市 酒々井町

茂原市 東金市 旭市

匝瑳市 多古町 東庄町

九十九里町 横芝光町 一宮町

睦沢町 長南町 木更津市

君津市 鋸南町



□福島県

郡山市 須賀川市 鏡石町

西郷村 泉崎村 棚倉町

矢祭町 玉川村 浅川町

いわき市



□群馬県

桐生市 伊勢崎市 太田市

渋川市 みどり市 千代田町

大泉町 沼田市 片品村



□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京台東区 東京品川区 東京目黒区

東京大田区 東京豊島区 東京荒川区

八王子市 武蔵野市 三鷹市

東京府中市 町田市 小金井市

小平市 日野市 東村山市

国分寺市 狛江市 東大和市

東久留米市 多摩市 稲城市

西東京市



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜西区 横浜中区

横浜保土ケ谷区 横浜磯子区 横浜戸塚区

横浜旭区 横浜緑区 横浜瀬谷区

横浜泉区 横浜青葉区 横浜都筑区

川崎幸区 川崎中原区 川崎高津区

川崎多摩区 川崎麻生区 藤沢市

茅ヶ崎市 大和市 海老名市

座間市 綾瀬市 相模原緑区

相模原中央区 相模原南区 厚木市

愛川町 清川村

■震度1

□栃木県

塩谷町



□埼玉県

飯能市 入間市 日高市

鳩山町 ときがわ町 東秩父村

埼玉神川町 上里町 寄居町

秩父市 横瀬町 皆野町

長瀞町 小鹿野町



□千葉県

銚子市 大網白里市 長生村

白子町 長柄町 館山市

勝浦市 鴨川市 富津市

袖ケ浦市 南房総市 いすみ市

大多喜町



□福島県

福島市 二本松市 田村市

本宮市 川俣町 大玉村

天栄村 矢吹町 塙町

鮫川村 石川町 平田村

古殿町 小野町 相馬市

南相馬市 福島広野町 楢葉町

川内村 大熊町 双葉町

浪江町 葛尾村 飯舘村

下郷町 檜枝岐村 南会津町

猪苗代町



□群馬県

前橋市 高崎市 藤岡市

富岡市 安中市 榛東村

吉岡町 神流町 甘楽町

玉村町 東吾妻町 群馬昭和村

みなかみ町



□東京都

立川市 国立市 清瀬市

武蔵村山市 羽村市 瑞穂町

青梅市



□神奈川県

横浜南区 横浜金沢区 横浜港南区

横浜栄区 横須賀市 平塚市

寒川町 小田原市 秦野市

中井町 神奈川大井町 山北町

箱根町 湯河原町



□宮城県

角田市 岩沼市 大河原町

丸森町



□新潟県

南魚沼市



□山梨県

甲府市 南アルプス市 山梨北杜市

笛吹市 甲州市 富士川町

大月市 上野原市 忍野村

山中湖村 富士河口湖町



□長野県

茅野市 長野南牧村



□静岡県

熱海市 伊豆市 伊豆の国市

東伊豆町 西伊豆町 富士宮市

富士市 御殿場市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。