12日午後7時5分ごろ、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、茨城県の笠間市、城里町、石岡市、筑西市、それに坂東市、栃木県の真岡市、埼玉県の春日部市、千葉県の野田市です。

【各地の震度詳細】

■震度4
□茨城県
笠間市　城里町　石岡市
筑西市　坂東市

□栃木県
真岡市

□埼玉県
春日部市

□千葉県
野田市

■震度3
□茨城県
水戸市　日立市　常陸太田市
ひたちなか市　常陸大宮市　小美玉市
茨城町　大洗町　東海村
土浦市　茨城古河市　結城市
下妻市　常総市　取手市
つくば市　茨城鹿嶋市　潮来市
守谷市　稲敷市　かすみがうら市
桜川市　行方市　鉾田市
つくばみらい市　美浦村　八千代町
五霞町　境町

□栃木県
宇都宮市　栃木市　鹿沼市
小山市　下野市　益子町
壬生町　野木町　高根沢町

□埼玉県
さいたま西区　さいたま北区　さいたま大宮区
さいたま見沼区　さいたま中央区　さいたま桜区
さいたま浦和区　さいたま南区　さいたま岩槻区
川越市　川口市　草加市
志木市　和光市　桶川市
北本市　八潮市　幸手市
吉川市　宮代町　杉戸町
熊谷市　加須市　東松山市
羽生市　鴻巣市　久喜市
滑川町　吉見町

□千葉県
千葉花見川区　千葉稲毛区　市川市
船橋市　松戸市　成田市
千葉佐倉市　習志野市　柏市
八千代市　我孫子市　鎌ケ谷市
浦安市　四街道市　印西市
白井市　栄町　香取市
山武市　神崎町　芝山町

□福島県
白河市

□群馬県
館林市　板倉町　群馬明和町
邑楽町

□東京都
東京新宿区　東京文京区　東京墨田区
東京江東区　東京世田谷区　東京渋谷区
東京中野区　東京杉並区　東京北区
東京板橋区　東京練馬区　東京足立区
東京葛飾区　東京江戸川区　調布市

□神奈川県
横浜神奈川区　横浜港北区　川崎川崎区
川崎宮前区

■震度2
□茨城県
高萩市　北茨城市　那珂市
大子町　龍ケ崎市　牛久市
神栖市　阿見町　河内町
利根町

□栃木県
足利市　佐野市　栃木さくら市
那須烏山市　上三川町　茂木町
市貝町　芳賀町　栃木那珂川町
日光市　大田原市　矢板市
那須塩原市　那須町

□埼玉県
さいたま緑区　所沢市　狭山市
上尾市　越谷市　蕨市
戸田市　朝霞市　新座市
富士見市　三郷市　蓮田市
坂戸市　鶴ヶ島市　ふじみ野市
伊奈町　埼玉三芳町　毛呂山町
越生町　川島町　松伏町
行田市　本庄市　深谷市
嵐山町　埼玉美里町

□千葉県
千葉中央区　千葉若葉区　千葉緑区
千葉美浜区　市原市　流山市
八街市　富里市　酒々井町
茂原市　東金市　旭市
匝瑳市　多古町　東庄町
九十九里町　横芝光町　一宮町
睦沢町　長南町　木更津市
君津市　鋸南町

□福島県
郡山市　須賀川市　鏡石町
西郷村　泉崎村　棚倉町
矢祭町　玉川村　浅川町
いわき市

□群馬県
桐生市　伊勢崎市　太田市
渋川市　みどり市　千代田町
大泉町　沼田市　片品村

□東京都
東京千代田区　東京中央区　東京港区
東京台東区　東京品川区　東京目黒区
東京大田区　東京豊島区　東京荒川区
八王子市　武蔵野市　三鷹市
東京府中市　町田市　小金井市
小平市　日野市　東村山市
国分寺市　狛江市　東大和市
東久留米市　多摩市　稲城市
西東京市

□神奈川県
横浜鶴見区　横浜西区　横浜中区
横浜保土ケ谷区　横浜磯子区　横浜戸塚区
横浜旭区　横浜緑区　横浜瀬谷区
横浜泉区　横浜青葉区　横浜都筑区
川崎幸区　川崎中原区　川崎高津区
川崎多摩区　川崎麻生区　藤沢市
茅ヶ崎市　大和市　海老名市
座間市　綾瀬市　相模原緑区
相模原中央区　相模原南区　厚木市
愛川町　清川村

■震度1
□栃木県
塩谷町

□埼玉県
飯能市　入間市　日高市
鳩山町　ときがわ町　東秩父村
埼玉神川町　上里町　寄居町
秩父市　横瀬町　皆野町
長瀞町　小鹿野町

□千葉県
銚子市　大網白里市　長生村
白子町　長柄町　館山市
勝浦市　鴨川市　富津市
袖ケ浦市　南房総市　いすみ市
大多喜町

□福島県
福島市　二本松市　田村市
本宮市　川俣町　大玉村
天栄村　矢吹町　塙町
鮫川村　石川町　平田村
古殿町　小野町　相馬市
南相馬市　福島広野町　楢葉町
川内村　大熊町　双葉町
浪江町　葛尾村　飯舘村
下郷町　檜枝岐村　南会津町
猪苗代町

□群馬県
前橋市　高崎市　藤岡市
富岡市　安中市　榛東村
吉岡町　神流町　甘楽町
玉村町　東吾妻町　群馬昭和村
みなかみ町

□東京都
立川市　国立市　清瀬市
武蔵村山市　羽村市　瑞穂町
青梅市

□神奈川県
横浜南区　横浜金沢区　横浜港南区
横浜栄区　横須賀市　平塚市
寒川町　小田原市　秦野市
中井町　神奈川大井町　山北町
箱根町　湯河原町

□宮城県
角田市　岩沼市　大河原町
丸森町

□新潟県
南魚沼市

□山梨県
甲府市　南アルプス市　山梨北杜市
笛吹市　甲州市　富士川町
大月市　上野原市　忍野村
山中湖村　富士河口湖町

□長野県
茅野市　長野南牧村

□静岡県
熱海市　伊豆市　伊豆の国市
東伊豆町　西伊豆町　富士宮市
富士市　御殿場市

