茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県で最大震度4のやや強い地震 茨城県・笠間市、城里町、石岡市、筑西市、坂東市
12日午後7時5分ごろ、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度4を観測したのは、茨城県の笠間市、城里町、石岡市、筑西市、それに坂東市、栃木県の真岡市、埼玉県の春日部市、千葉県の野田市です。
【各地の震度詳細】
■震度4
□茨城県
笠間市 城里町 石岡市
筑西市 坂東市
□栃木県
真岡市
□埼玉県
春日部市
□千葉県
野田市
■震度3
□茨城県
水戸市 日立市 常陸太田市
ひたちなか市 常陸大宮市 小美玉市
茨城町 大洗町 東海村
土浦市 茨城古河市 結城市
下妻市 常総市 取手市
つくば市 茨城鹿嶋市 潮来市
守谷市 稲敷市 かすみがうら市
桜川市 行方市 鉾田市
つくばみらい市 美浦村 八千代町
五霞町 境町
□栃木県
宇都宮市 栃木市 鹿沼市
小山市 下野市 益子町
壬生町 野木町 高根沢町
□埼玉県
さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区
さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま桜区
さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま岩槻区
川越市 川口市 草加市
志木市 和光市 桶川市
北本市 八潮市 幸手市
吉川市 宮代町 杉戸町
熊谷市 加須市 東松山市
羽生市 鴻巣市 久喜市
滑川町 吉見町
□千葉県
千葉花見川区 千葉稲毛区 市川市
船橋市 松戸市 成田市
千葉佐倉市 習志野市 柏市
八千代市 我孫子市 鎌ケ谷市
浦安市 四街道市 印西市
白井市 栄町 香取市
山武市 神崎町 芝山町
□福島県
白河市
□群馬県
館林市 板倉町 群馬明和町
邑楽町
□東京都
東京新宿区 東京文京区 東京墨田区
東京江東区 東京世田谷区 東京渋谷区
東京中野区 東京杉並区 東京北区
東京板橋区 東京練馬区 東京足立区
東京葛飾区 東京江戸川区 調布市
□神奈川県
横浜神奈川区 横浜港北区 川崎川崎区
川崎宮前区
■震度2
□茨城県
高萩市 北茨城市 那珂市
大子町 龍ケ崎市 牛久市
神栖市 阿見町 河内町
利根町
□栃木県
足利市 佐野市 栃木さくら市
那須烏山市 上三川町 茂木町
市貝町 芳賀町 栃木那珂川町
日光市 大田原市 矢板市
那須塩原市 那須町
□埼玉県
さいたま緑区 所沢市 狭山市
上尾市 越谷市 蕨市
戸田市 朝霞市 新座市
富士見市 三郷市 蓮田市
坂戸市 鶴ヶ島市 ふじみ野市
伊奈町 埼玉三芳町 毛呂山町
越生町 川島町 松伏町
行田市 本庄市 深谷市
嵐山町 埼玉美里町
□千葉県
千葉中央区 千葉若葉区 千葉緑区
千葉美浜区 市原市 流山市
八街市 富里市 酒々井町
茂原市 東金市 旭市
匝瑳市 多古町 東庄町
九十九里町 横芝光町 一宮町
睦沢町 長南町 木更津市
君津市 鋸南町
□福島県
郡山市 須賀川市 鏡石町
西郷村 泉崎村 棚倉町
矢祭町 玉川村 浅川町
いわき市
□群馬県
桐生市 伊勢崎市 太田市
渋川市 みどり市 千代田町
大泉町 沼田市 片品村
□東京都
東京千代田区 東京中央区 東京港区
東京台東区 東京品川区 東京目黒区
東京大田区 東京豊島区 東京荒川区
八王子市 武蔵野市 三鷹市
東京府中市 町田市 小金井市
小平市 日野市 東村山市
国分寺市 狛江市 東大和市
東久留米市 多摩市 稲城市
西東京市
□神奈川県
横浜鶴見区 横浜西区 横浜中区
横浜保土ケ谷区 横浜磯子区 横浜戸塚区
横浜旭区 横浜緑区 横浜瀬谷区
横浜泉区 横浜青葉区 横浜都筑区
川崎幸区 川崎中原区 川崎高津区
川崎多摩区 川崎麻生区 藤沢市
茅ヶ崎市 大和市 海老名市
座間市 綾瀬市 相模原緑区
相模原中央区 相模原南区 厚木市
愛川町 清川村
■震度1
□栃木県
塩谷町
□埼玉県
飯能市 入間市 日高市
鳩山町 ときがわ町 東秩父村
埼玉神川町 上里町 寄居町
秩父市 横瀬町 皆野町
長瀞町 小鹿野町
□千葉県
銚子市 大網白里市 長生村
白子町 長柄町 館山市
勝浦市 鴨川市 富津市
袖ケ浦市 南房総市 いすみ市
大多喜町
□福島県
福島市 二本松市 田村市
本宮市 川俣町 大玉村
天栄村 矢吹町 塙町
鮫川村 石川町 平田村
古殿町 小野町 相馬市
南相馬市 福島広野町 楢葉町
川内村 大熊町 双葉町
浪江町 葛尾村 飯舘村
下郷町 檜枝岐村 南会津町
猪苗代町
□群馬県
前橋市 高崎市 藤岡市
富岡市 安中市 榛東村
吉岡町 神流町 甘楽町
玉村町 東吾妻町 群馬昭和村
みなかみ町
□東京都
立川市 国立市 清瀬市
武蔵村山市 羽村市 瑞穂町
青梅市
□神奈川県
横浜南区 横浜金沢区 横浜港南区
横浜栄区 横須賀市 平塚市
寒川町 小田原市 秦野市
中井町 神奈川大井町 山北町
箱根町 湯河原町
□宮城県
角田市 岩沼市 大河原町
丸森町
□新潟県
南魚沼市
□山梨県
甲府市 南アルプス市 山梨北杜市
笛吹市 甲州市 富士川町
大月市 上野原市 忍野村
山中湖村 富士河口湖町
□長野県
茅野市 長野南牧村
□静岡県
熱海市 伊豆市 伊豆の国市
東伊豆町 西伊豆町 富士宮市
富士市 御殿場市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。