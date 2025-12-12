気象庁によりますと午後7時5分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。

震度4を観測したのは、石岡市、笠間市、筑西市、坂東市、城里町、真岡市、春日部市、野田市、

震度3を観測したのは、白河市、水戸市、日立市、土浦市、古河市、結城市、下妻市、常総市、常陸太田市、取手市、つくば市、ひたちなか市、茨城鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、東海村、美浦村、八千代町、五霞町、境町、宇都宮市、栃木市、鹿沼市、小山市、下野市、益子町、壬生町、野木町、高根沢町、館林市、板倉町、群馬明和町、邑楽町、さいたま西区、さいたま北区、さいたま大宮区、さいたま見沼区、さいたま中央区、さいたま桜区、さいたま浦和区、さいたま南区、さいたま岩槻区、川越市、熊谷市、川口市、加須市、東松山市、羽生市、鴻巣市、草加市、志木市、和光市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、幸手市、吉川市、滑川町、吉見町、宮代町、杉戸町、千葉花見川区、千葉稲毛区、市川市、船橋市、松戸市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、印西市、白井市、香取市、山武市、栄町、神崎町、芝山町、東京新宿区、東京文京区、東京墨田区、東京江東区、東京世田谷区、東京渋谷区、東京中野区、東京杉並区、東京北区、東京板橋区、東京練馬区、東京足立区、東京葛飾区、東京江戸川区、調布市、横浜神奈川区、横浜港北区、川崎川崎区、川崎宮前区となっています。

震源地は茨城県南部。震源の深さは50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。