モデルの松島花さんが自身のインスタグラムを更新。多忙な師走の安らぎの一コマを公開しました。



【写真を見る】【松島花】多忙な師走 愛猫との2ショット画像を公開 「ごろりんに疲れを癒してもらってます」



松島さんは「ごろりんに疲れを癒してもらってます」と綴り、愛猫ごろりんとの2ショットで撮影した画像を公開。





松島さんは最近の自身について、「連日お仕事でドタバタ、私は昔から次の日のスケジュールや、やってない事などが頭をぐるぐるしてしまって 眠りに入るのにすごく時間がかかってしまうタイプ」と投稿。

夜寝る前は、「毎日湯船に浸かって、ストレッチして、ハーブティー飲んで、アロマオイルして、などなど色々工夫はしているのですが...」という松島さん。「睡眠の質をもっと上げていきたいな」と綴っています。





松島さんのインスタグラムに、これまでも頻繁に登場する愛猫のごろりん。





実はかつて、東京都動物愛護センターに収容されていた猫で、松島さんは6月のインスタグラムへの投稿で、ごろりんを保護して迎えてから7年が経ったことを明かしています。







【担当：芸能情報ステーション】