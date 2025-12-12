TBS NEWS DIG Powered by JNN

モデルの松島花さんが自身のインスタグラムを更新。多忙な師走の安らぎの一コマを公開しました。
 

松島さんは「ごろりんに疲れを癒してもらってます」と綴り、愛猫ごろりんとの2ショットで撮影した画像を公開。
 


松島さんは最近の自身について、「連日お仕事でドタバタ、私は昔から次の日のスケジュールや、やってない事などが頭をぐるぐるしてしまって　眠りに入るのにすごく時間がかかってしまうタイプ」と投稿。

夜寝る前は、「毎日湯船に浸かって、ストレッチして、ハーブティー飲んで、アロマオイルして、などなど色々工夫はしているのですが...」という松島さん。「睡眠の質をもっと上げていきたいな」と綴っています。
 


松島さんのインスタグラムに、これまでも頻繁に登場する愛猫のごろりん。
 


実はかつて、東京都動物愛護センターに収容されていた猫で、松島さんは6月のインスタグラムへの投稿で、ごろりんを保護して迎えてから7年が経ったことを明かしています。
 



