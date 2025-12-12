あなたの今年の漢字は？

今日（12日）発表された今年の世相を表す漢字は「熊」でした。初めて選ばれた漢字です。熊による被害が各地で多発していることが理由です。

【写真を見る】「強盗目的で窓割られ…」40代が選んだ『破』 留学生は『楽』と対照的 史上初『熊』選出も、街のリアルは【今年の漢字】

残り20日ほどとなった2025年。熊本の人たちが選ぶ今年の漢字は何か、熊本市中心部で聞きました。

記者「街行く人に聞いてみます。あなたの今年の漢字はなんですか？」

50代「高」

「物価が高い、金利が高い、あと高市早苗さん」

40代「挑」

「新しく会社をスタートしてやることになったので、挑戦」

学生「美」

「4月から美容学校に通って、毎日頑張っているから」

一方で穏やかではなかったと話す人も…。

40代「破」

「務めている店が強盗目的で窓を割られた。物騒な世の中になったなと」

スリランカからの留学生2人にも聞いてみると。

留学生「楽」

「楽しい。遊んだめっちゃ遊んだ。日本の文化とか好き、人もめっちゃ優しい」

あなたの “今年の漢字” は何ですか？