地元生え抜きのＪｐｎ１・２勝馬（２０２１年川崎記念、かしわ記念）カジノフォンテン（牡９歳、船橋・玉井昇）の引退式が１２日、船橋競馬６Ｒ終了後に行われた。

１８年１０月の船橋競馬で２歳デビュー。４歳秋に本格化すると、その年の東京大賞典で３連覇を決めたオメガパフュームに首差２着。続く川崎記念では同馬に３馬身差で逆襲して待望のビッグタイトル。５月のかしわ記念では地元でうれしい戴冠となった。ただ、これ以降は脚部不安などもあって白星が遠ざかり、今年１月に佐賀へ遠征したゴールドスプリントが最後の勝利となった。

ラストランとなった１０日の船橋記念では、直線外から猛然と追い込んで５着。まだまだ元気いっぱいのところを見せた。一度はその手から離れた時季もあったが、長年苦楽を共にして全１３勝のうち１１勝を挙げた主戦の張田昂は熱心なファンの前で最後の手綱を取り「どの馬も師匠であり友だちだけど、アイツだけは親友です。一緒に成長して来れました」と言うと、こぼれ出る涙が止まらなかった。

今後は北海道新ひだか町のレックススタッドで種牡馬入りの予定。順調なら産駒デビューは２９年春になる。