『魔法少女まどか☆マギカ』をコンセプトにしたEP「リンクス」をリリースしたClariS。今作の制作秘話はもちろん、第3章のスタートとなった2025年を振り返って感じる想いをたっぷり語ってもらった

2025年12月10日、コンセプトEP「リンクス」をリリースしたClariS。『魔法少女まどか☆マギカ』インスパイアソングである表題曲などを収録し、コラボレーションムービーも話題のこの楽曲の制作秘話とは？さらに今年1月にエリーとアンナが加入し、第3章が始まったClariSにとって2025年はどんな1年だったのか、改めて振り返る。

INTERVIEW BY 冨田明宏

TEXT BY 金子光晴

夢が叶い、新しい夢が見つかった1年

――2025年1月の“リスアニ！LIVE 2025”から始まった3人のClariSですが、改めてこの約1年を振り返っていかがでしたか？

クララ 1月25日にClariS第3章をスタートさせましたが、それまでは楽しみとドキドキした気持ちが半々でしたね。体制が変わっていくことって皆さんも色んな想いもあると思うので、受け入れていただけるのかなという想いもあったんです。でも、1月25日に武道館のステージで、やっぱり私にとって歌う場所はかけがえないものだし、「ここを失いたくないな」って改めて感じました。その瞬間に2人が横にいてくれて、それからの様々なイベントも、海外でのイベント出演も、15周年も3人で迎えることができて、2人を選んでよかったなと思いました。ハモりなどの新しいことに挑戦して「もっともっとこうしたいよね」という課題も改めて発見できましたし、私にとっては初心に帰ることができた1年だったと思っています。

――その初心に帰った2025年はとてつもない忙しさでしたね（笑）。スケジュールやリリースの量を見ていても、15周年に相応しい1年だったなと思います。

エリー 私にとって今年1年はまさに人生が変わった、夢の中に入眠しに行ったような……。

クララ 入眠!?

エリー 入眠というか、夢を見に行ったような1年でした（笑）。

クララ すやすや寝てそうなエリーちゃんを思い浮かべた（笑）。

――まだ夢の中みたいな（笑）。

エリー 魔法にかかったような、そんな瞬間から始まって、そこからClariS第3章というものをみんなで一から作っていく、何ヵ月にもわたって模索しながら進んでいって、そしてClariSのエリーとしての在り方にもたくさん向き合ったなと思います。本当に皆様の温かさ、優しさにたくさん触れることができて、生きてるうちにこんなに愛を感じることはないんじゃないかというくらい、この1年に優しさが詰まっていました。1月25日、デビューの日に受け入れてもらえるかなというところから、ペンライトで温かく迎えてくださったあの会場の空気感、それから海外にも行かせてもらって、はじめましての方がたくさんいるのに、それでも温かく迎えてくださるだけでなく、いっしょに楽しんでくださる。ClariSとしてのお仕事を通して出会うスタッフさんも優しい人が多くて

――入眠してみたら、こんなに優しい世界だったと（笑）。

アンナ 私は、まさに人生における大きな夢が叶った1年だったと思っています。日本武道館ライブからスタートという本当にありえないお話から始まって、ミュージックビデオを撮るのも憧れだったし、夢の世界だったので、そういうことを一から経験させていただきましたし、シングルのリリースもさせていただいて、本当に幸せな1年でした。3人集まったことで新たに見ることができる夢も見つかったので、近いところではワンマンライブを無事に成功させることを目標に、これからも前向きに頑張っていきたいなと思います。温かく迎え入れてくださったすべての方への感謝を忘れずに、これからも進んでいきたいという気持ちが日に日に募っていった1年でした。

――ClariSを継続させたというところから見えてきた目標や夢が改めて浮き彫りになってくる1年間でしたね。やっぱりClariSにとっての核の部分はクララさんで、ClariSを守ったからお2人の笑顔もあるんだろうなってすごく思います。

クララ あの……そういうふうに言っていただくことが多いんですけど、すごく責任を感じて……（笑）。でもそういう存在になれているか心配だったので、皆さんに言っていただけて、ClariSを続けてきてよかったと思いました。その言葉に甘えずに頑張りたいなって思いながら、最近は生活をしています。

ClariSと『まどか☆マギカ』を“繋ぐ”楽曲

――さて、コンセプトEP『リンクス』のお話に移りたいと思います。3人が作詞した表題曲で『魔法少女まどか☆マギカ』（以下『まどか☆マギカ』）シリーズ インスパイアソングでもある「リンクス」ですが、タイトルにはどんな意味を込めたのでしょうか？

クララ 「リンクス」には“繋ぐ”という意味があって、「コネクト」も“繋ぐ”なので共通していますね。私たちで考えた歌詞のサビの最後の言葉が“繋ごう”で、そこから「リンクス」というタイトルに決定させていただきました。

――来年に劇場版公開を控え、TVシリーズ再編集版がオンエアされています。『まどか☆マギカ』とClariSを通じて色んなものが“リンク”する状況が生まれていますが、今回改めて『まどか☆マギカ』と向き合ってみていかがですか？

クララ 当時、「コネクト」をリリースさせていただいたときは、まどかちゃんたちと同じ年代で同じ目線で見ていた感覚でしたけど、今また観返すと感覚が全然違いますね。お話を知ったうえで改めて観返すと、1人1人のキャラクターの相手を想う気持ちや人間模様がより深く見えてくる作品だなとすごく思います。大人になってみると、「どうにかしてあげたい」って……アニメだしどうにもできないんですけど（笑）、でもなんとかこの子たちを救ってあげたいと思わせる作品なので、すごく心がえぐられる気持ちがします。キャラクターの1人1人が救われたらいいなという気持ちもあって新曲の制作に取り掛かりました。

アンナ コンセプトEP『リンクス』を制作するにあたって、3人でもう1回この作品を観返しました。もちろん歌詞を考えるためでもあったんですけど、色んな解釈をネットで見たり、「この子はこういう表情をしているからこう思ってるんじゃないか」なんて考察をして3人で共有したりもして、底が知れない奥深さが面白いなと思いました。何度観ても新しい発見がある作品だと思ったので、「リンクス」という楽曲に言葉を当てはめるときも、『まどか☆マギカ』シリーズを繋いでいくような楽曲を作るにはどうしたらいいのかを考えました。

エリー 私、話数が進むにつれて胸が「ううっ……」となるような作品が……大好きなんです。『まどか☆マギカ』もすごく考えさせられるじゃないですか。キャラクターさんと共に自分の心もだんだん成長していくような気持ちになれてすごく好きです。かわいらしい絵柄とはまた違ったダークなテーマで、「絶望と希望」のコンストラクトがキャラクター1人1人にあるじゃないですか。そこがすごく好きです。

――群像劇だけれども最終的にはまどかとほむらの話に集約されていくところも歌詞から改めて感じました。

エリー そうなんです。まどかちゃんを想って戦い続けたほむらちゃんの諦めない姿と、ほむらちゃんの過去を知って変わっていくまどかちゃんの心を、私たちなりに描けたらと思って、「リンクス」にぎゅぎゅっと込めさせていただきました。

――メロディが独特な構成でめちゃめちゃ斬新ですよね。Aメロが始まってから間奏挟んでまたAメロが続いて、Bメロからすごく滑らかにサビが入って、サビが2段ある。そして2サビがなくてもうラスサビ。

クララ まさにその通りです（笑）。でも頭のAメロとそのあとのAメロがまったく違うメロディに聴こえるんですよ。サビも落ちサビからラスサビも続くところも、ちゃんとDはあるんですけど、またDみたいな落ち感というか。今までの3作品とは違うのに、聴いた瞬間、『まどか☆マギカ』の曲だーって。

アンナ 最初に色んな音が聴こえてからスッと消えて、出てくるクララちゃんの声がま〜素晴らしい（笑）。ここだけ何回も巻き戻しましたよ、私。

鹿目まどかと暁美ほむらにフォーカスした歌詞

――前回3人で作詞したときはみんな「せーの」で書いたものを持ち寄ったという話があったじゃないですか。今回はいかがでしたか？

クララ 前回同様、テーマを決めて書いていくことになったんですが、視点をどこに置くかというのがすごく難しくて、俯瞰でストーリーをなぞるところもありつつ、今回はまどかちゃんとほむらちゃんの関係性にフォーカスして作っていきました。でもすごく難しかったよね？

エリー 一度みんなで違うテーマに変えて最後のほうまでシナリオを考えたけど、これはなんか違う、納得いかないというのが何回かありましたね。例えば、「ここのワードは違う気がするけど、みんなはどう？」って投げて、みんなで案を出し合って決めるとか。

クララ パートを分けて考えたりもしたんですが、結局はどのパートにも3人の言葉が入っていますね。練って練って3人で言葉を当てはめていくという時間は前回よりも長かったです。

アンナ 今までの「コネクト」「ルミナス」「カラフル」の渡辺 翔さんの言葉からインスパイアされた箇所もあって、例えば“泣いたココロ”という歌詞は「ルミナス」から、“触れた傷”“羽ばたいて”は「カラフル」から、“明日へ繋ごう”は「リンクス」にもなるし「コネクト」の“繋ぐ”という意味にも重なっているので、そういうところは3人で意識して取り入れていった部分です。

――これまでClariSが紡いできた『まどか☆マギカ』の主題歌へのセルフオマージュという感じもありますよね。それぞれ好きなフレーズはありますか？

クララ 私は、サビの最後の“運命越え 君と見つけよう（始めよう） 私は奇跡になる 夢 明日へ繋ごう”という部分ですね。それぞれのキャラクターが色んな運命を受け止めながら魔法少女になって戦ったり、まどかちゃんが円環の理になるという運命を受け入れたりとか、1人1人の心がいい形で昇華されたらいいなという想いで書いた歌詞なので、そこが一番お気に入りです。『まどか☆マギカ』という作品も、私たち自身のことも、そしてキャラクターがまた未来へ羽ばたいていったらいいなという気持ちも込めて書いた部分なので、とてもお気に入りですね。

エリー 私はDメロの“たったひとつ灯した〜届くように”がお気に入りです。ここは歌割りが、最初はクララちゃんが“ただ誓う”まで歌って、“何も迷わない”でアンナが入ってきます。“二度と恐れない”で私が入ってきて、最後に3人で“届くように”という一連の流れで、このフレーズが雰囲気も含めてすごく好きです。

――このパート、ドラマチックですよね。

エリー 裏話にはなるんですけど、“私は奇跡になる”というところは3人ですごくこだわっていて、本当は「貴石」（※奇石？）にしたかったんです。ソウルジェムの意味を込めて。でも「奇跡」の方が最終的にはいいのかなって。

クララ そうそう、まどかちゃんの奇跡感があるしね。

アンナ 私はサビの“泣いたココロの声 背を向け 触れた傷も抱え 今羽ばたいて”というところが、ラストサビでは“泣いたココロの声 目を向け 触れた傷も癒えて 今羽ばたいて”になるという対比がすごく好きです。この作品自体、絶望を目の当たりにして一度希望を見失いそうになるところから立ち上がっていくというところがあると思うんですけど、そういった現実を受け止めて、それでも前に進もうというストーリー性が、1番のサビからラストサビで歌詞が変わることで表現できたんじゃないかなと思っていて、お気に入りポイントです。

歌詞とリンクした『まどか☆マギカ』ムービーも

――言葉は少しの違いなのに意味が全然違うフレーズですよね。歌詞が時間の流れと、心の推移が見えるようになっているのが見事だなと思いました。レコーディングはいかがでしたか？

3人 もーーー難しい！（笑）。

クララ 音数がすごく多い楽曲ではないし、メロディラインも聴いていてすごく耳心地がいいのに、歌ってみるとちょっと複雑で、歌いながらそこに感情を乗せるところまで辿り着くまのに時間がかかりました。でも「コネクト」「ルミナス」「カラフル」という楽曲を歌っていくなかで得たものだったり、今回はセルフカバーもさせていただいて、まどかちゃんがみんなを包み込む優しさみたいなものを感じていただきたいなという想いで、私はアルティメットまどかちゃんをちょっと背負いながら歌ったというのが伝わればいいなと思ってレコーディングをしました。

アンナ この楽曲、もちろん感情の部分も難しかったんですけど、単純に音もすごく難しくて、レンジが広いんですよ。下の部分は結構ローのほうで、サビは結構高くて。あとハモりとコーラスワークも結構複雑になっているので、個人的にはセルフカバーでもハモりは入れさせていただいたんですけど、「リンクス」のハモりとコーラスワークが一番苦戦したと感じているくらい複雑なので、聴きごたえがあるんじゃないかなと思います。

――メロディのサビの跳躍もすごいですよね。だからこそ耳にキャッチ―に感じるんですけど、本当に今回はハモとコーラスも見事で、3人の労作だなと感じました。

クララ 自分たちでも最初どうしよう？って（笑）。「ここは下ハモですか？」「私は上ハモ？」みたいな。でもそういうことがあるからこそ、私たちも楽曲に向き合いながらすごく楽しめた部分でもありますし、綺麗なメロディラインのほかにも下ハモ上ハモのコーラスが入ることで世界観がより広がっているなと思います。

エリー 「Umitsuki」のときもそうだったんですけど、やっぱり新曲を歌わせていただくと3人とも全然違ったカラーに仕上がるので、今回の「リンクス」も楽しかったです。3人の個性がどう合わさっていくのかなと考えるだけでも楽しくて。個人的にはセルフカバーさせていただいた3曲の中では「ルミナス」に気持ちの作り方が近かったかなと思っています。私はクララちゃんがイントロでスッと出てくるところで「あっ、『まどか☆マギカ』の曲だ」ってなります。だから、この歌割りをしたのは素晴らしい（笑）。

――これでまさにリンクするというか、帰ってきた感じがしますね。

エリー そこから私たちが入っていく。

――新しいClariSになっていくんだよというのが曲の順を追って感じられますね。

エリー “色づいた”のところから私たちがコーラスで入るので、色づいた、3色になったよというのも感じられると思います。

――レコーディングでも本当に丁寧な丁寧な仕事をされたんだなというのが伝わってくる楽曲になったと思います。さらに、この楽曲は「リンクス」×「魔法少女まどか☆マギカ」Collaboration Movi（https://www.youtube.com/watch?v=Z2OPgFYPE7g）が発表されましたね。

クララ はい〜！すごかった！

――歌詞とリンクしてる部分がすごくあって泣いちゃいますよね。

クララ 言葉にするのもおこがましいぐらい作品と音楽がリンクしているところに、私たちの歌が乗っているという……。もちろん「リンクス」はインスパイアソングということで当初から素敵な映像を併せて作っていただけるということではあったんですけど、15年たってこんなふうに関わらせていただけるんだという感動も含めて、言葉にできない感情に久しぶりになりました。

アンナ 私たちが伝えたかった想いが伝わっていたんだというのが返ってきたような気持ちでした。

――あの映像を作った皆さんの解釈がしっかりと伝わってきますもんね。

アンナ サビの最初のところの“導く光”でまどかちゃん、“寄り添う影”でほむらちゃんが出てくるところもしっかり私たちの想いをそのまま映像にしていただいた感じがして、言葉にならないような想いです。

エリー 本当に言葉にならなかった。特に、“初めて知った 優しい強さを忘れないよ”のところに使っていただいているシーンが、もう……！色んな気持ちが込みあげてきました。

クララ あとは最後のシーンが、ほむらちゃんがまどかちゃんの髪のリボンを結ぶというシーンで終わっているところですね。今回、映像には残らないんですけど、ステージに立つときの振り付けを3人で考えさせていただいて、“明日へ繋ごう”という最後のフレーズで手でリボンを作る振りで終わっていたんですよ。そういうふうに色んなところがリンクしている作品に仕上がっていることに感動しました。

ライブに向けてさらに進化するClariS第3章

――ClariSと『まどか☆マギカ』、双方への愛を感じるすごいコラボレーションムービーでしたね。映像作品として素晴らしいなというのをすごく感じました。映像作品といえば「コネクト」のMVもありました（https://www.youtube.com/watch?v=eNvD-D6Gw6c）。3人とも女神さまのような映像でしたね。

クララ 3人とも！

アンナ・エリー やったー！

――撮影を振り返ってどうですか？

クララ 今回は3人が別々の場所にいて、色々な想いを抱えながらペンダントの石に導かれて集まって新しい道を進んでいくというストーリーに仕上がっています。「コネクト」は代表曲なので、最初のセルフカバーが「コネクト」であってもおかしくない感覚はあったんですけど、このMVのためにここまで取っておいた意味があったなと改めて感じました。だからこそ、3人で改めて半年ぐらい過ごすなかで、3人が集まる前のこととか、“リスアニ！LIVE”の最初の“交わした約束”の歌詞で3人が小指を掲げるシーンを思い出したりながら撮れたというのが、それぞれの表情にも出ていて映像にも反映されているんじゃないかと思うので、ぜひ注目して観てほしいですね。

エリー 今回はすごくストーリー性のある映像になっていて、ソウルジェムみたいなものを1人1つずつ持っていて、それに導かれてClariS第3章になるんですよ。ダンスシーンで。

――2コーラス目が始まるところですね（https://youtu.be/eNvD-D6Gw6c?t=143）。

エリー そしてとにかく映像の持つパワー、画力がすごくて。スタッフさんから撮影のときにマリア様って言われてたんですよ。それぐらい素敵な映像で、第2章のMVから監督さんがインスパイアされて今回の構成を考えてくださったというのもあって、本当にすべてが繋がって素敵な作品になったなと感じます。

――バトンが受け継がれているという感覚ですよね。15年ずっと歌い続けてきた曲だから。

アンナ さっき“リスアニ！LIVE”を思い出す小指のシーンのお話もありましたが、もう1つエモーショナルなシーンがあって、一番最後の私たち3人が手を繋いで歩いている後ろ姿のシーンなんですけど、私たちが“リスアニ！LIVE”に出たあと、SNSのショート動画でクララちゃんが歩いている後ろ姿に、私たち2人が入っていって3人で手を繋いで歩くというのがあったんですよ（https://www.youtube.com/shorts/DXZaJqvRUE8）。MVになってすごく綺麗な草原を私たち3人が歩いているということころで、ショート動画を思い出すけど新しく進化しているというのを実感しました。そこも第2章の「コネクト」-reformare- Music Video」のオマージュなんですよね？

クララ 前回の「-reformare-」では道のないところを……（笑）。

――水没してるい道を駆け出す感じでしたね（笑）。

クララ はい（笑）。そこから、また決意を固めて3人で歩いていくぞというのを背中から感じていただけるんじゃないかと思います。

――そういうメッセージがまたファンに届いて、新しい解釈をしながら楽しんでいただける映像なんじゃないかなと思います。さて、来年4月のワンマンライブも発表されましたし、海外もありますし、“リスアニ！LIVE 2026”もありますし、これからに向けて、ClariSの想いはいかがですか？

クララ 今年1年はスタートしたときは「どんなふうに進むのかな」とか、「エリーとアンナがどんなふうに感じながら活動するんだろう」というのが未知数だったんですが、それがだんだん見えてきて、一緒にステージに立つなかで色んな課題もあったし、3人で乗り越えたものあって、すごく絆が強くなった状態で来年のワンマンライブを迎えられると思っています。たくさん待ってくださったファンのためにも、「これが第3章なんだよ」と示すことのできるステージになったらいいなと思います。“3”になったことでまた可能性も広がるなと思うので、「こんなことしたい」という構想がすごく湧いた1年でした。来年はより多くの機会でより多くの皆さんの元に色んな音楽を届けられるように、そしてClariS第3章としていい意味で色んな“らしさ”を壊しながら、進化をし続けたいと思っておりますので、2026年を、色んな3人の姿が見れるのを楽しみにしていてほしいなと思います。

