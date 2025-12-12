「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク テーマソング・アニバーサリーソングアルバム」リリース！
『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』よりテーマソング、歴代のアニバーサリーソングをまとめたアルバムがリリースされた。
Disc1には『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』のテーマソング、1〜5周年のアニバーサリーソングを収録。Disc2には5周年アニバーサリーソング「ペンタトニック」のユニット別歌唱ver.が収録される。
●リリース情報
『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク テーマソング・アニバーサリーソングアルバム』
発売中
定価：3,300円（税込）
品番：BRMM-11002
詳細はこちら
https://bushiroad-music.com/musics/11002-2/
＜収録内容＞
[Disc1]
1.セカイ
2.ワーワーワールド
3.群青讃歌
4.Journey
5.NEO
6.熱風
7.ペンタトニック
8.セカイ -instrumental-
9.ワーワーワールド -instrumental-
10.群青讃歌 -instrumental-
11.Journey -instrumental-
12.NEO -instrumental-
13.熱風 -instrumental-
14.ペンタトニック -instrumental-
[Disc2]
1.ペンタトニック（Leo/need ver.）
2.ペンタトニック（MORE MORE JUMP！ ver.）
3.ペンタトニック（Vivid BAD SQUAD ver.）
4.ペンタトニック（ワンダーランズ×ショウタイム ver.）
5.ペンタトニック（25時、ナイトコードで。 ver.）
6.ペンタトニック（バーチャル・シンガー ver.）
初回生産分限定封入特典
ヴァイスシュヴァルツ特製PRカード1枚（全1種）
先着購入特典：特製A3ポスター（5th Anniversary メインビジュアル）
※「先着購入特典」の配布は無くなり次第終了となります。
※特典付与の販売形式・特典の在庫に関するお問い合わせは、各法人様までお尋ねください。
＜『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』について＞
「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役社長COO：内海州史）と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場します。
(C) SEGA/(C) CP/(C) CFM
関連リンク
『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』公式サイト
https://pjsekai.sega.jp