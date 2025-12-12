「それスノ」浜崎あゆみ、約9年ぶりTBSバラエティ出演 Snow Man・LE SSERAFIM・＝LOVEがダンス三つ巴対決
【モデルプレス＝2025/12/12】12月19日のTBS系「それSnow Manにやらせて下さいSP」（よる6時30分〜）は、人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」と、浜崎あゆみ×Snow Manがスタッフなしで繰り広げる居酒屋トーク企画を放送する。
【写真】「それスノ」人気K-POPグループが緊急来日して参戦
誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし間違えることなく踊り切ることができるかを競う「ダンスノ完コピレボリューション」。今回は、2025年最後の戦いにふさわしい豪華三つ巴対決を放送する。
世界中で圧倒的な人気を誇るK-POP最強グループ・LE SSERAFIMが初参戦。初の東京ドーム公演が大成功を収め話題沸騰し、MV総再生回数は驚異の18億回超えという世界的スターが、「完コピ」参戦のためにメンバー全員で緊急来日する。
さらに、指原莉乃が自身でプロデューサーを務めるアイドルグループ・＝LOVEを率いて参戦。本企画ではお馴染みの野口衣織をはじめ、大谷映美里、齋藤樹愛羅、佐々木舞香、高松瞳（※「高」は正式には「はしごだか」）が登場。Snow Manと熱いダンスバトルを繰り広げる。
浜崎が「それスノ」に降臨。浜崎がTBSのバラエティ番組にゲスト出演するのは、約9年ぶり。スタッフ一切なしの空間で、初対面のSnow Manと“ガチトーク”を繰り広げる。
今回のゲストが誰なのかを当日まで知らされていなかったSnow Man。居酒屋で待っていた浜崎の姿に驚愕するも、平成を彩った歌姫に聞きたいことは盛りだくさん。多忙だった時期から現在のことまで、さまざまな質問を投げかける。きわどい質問も飛び出す中、浜崎は本音を激白。果たして何を語るのか。
さらに、1月2日午後5時からは「それスノ×フレンドパーク」新春SPを放送。鈴木亮平率いる新日曜劇場「リブート」チーム、山田裕貴率いるドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌」チームをゲストに迎え、Snow Manと三つ巴対決を繰り広げる。2026年最初の戦いを制するのは、どのチームか。（modelpress編集部）
