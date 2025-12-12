倖田來未「FNS歌謡祭」JO1との記念ショット＆楽屋エピソード披露「呼び方ニヤける」「やりとりが目に浮かぶ」の声
【モデルプレス＝2025/12/12】歌手の倖田來未が12月11日、自身のInstagramを更新。グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の記念ショットを公開した。
【写真】43歳歌姫、若手ボーイズとの交流ショット
12月10日に放送されたフジテレビ系『2025 FNS歌謡祭』の第2夜に出演し、JO1の河野純喜と川西拓実とともに歌手・中森明菜の楽曲「DESIRE -情熱-」を披露した。これを受け、倖田は「お仕事であってはいたのですが、やっとこさのコラボが実現しました！！！控室などで、たくさんお話をして緊張を3人でほぐしておりました笑笑」とステージ裏での様子を告白。「セクシーなジュンキとタクミが見れてきゅんでした！！ますますこれからかっこよくなっていくんだろうなー！たのしみーっ」と河野と川西を絶賛した。
また「最後、メンバーのみんなも来てくれて記念写真撮りました！！CDサインいただいちゃったので、予習していつか、ツアー遊びに行きます！！」とJO1のメンバーに囲まれた記念ショットと「倖田さま」と手書きで記されたサイン入りのCDも公開。最後に「ほんとに素敵な声をありがとう！！！」と感謝の言葉を添えている。
この投稿には「最高のコラボ」「全員顔小さすぎ」「呼び方ニヤける」「オーラすごい」「やりとりが目に浮かぶ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】43歳歌姫、若手ボーイズとの交流ショット
◆倖田來未、JO1とのステージ裏の様子を公開
12月10日に放送されたフジテレビ系『2025 FNS歌謡祭』の第2夜に出演し、JO1の河野純喜と川西拓実とともに歌手・中森明菜の楽曲「DESIRE -情熱-」を披露した。これを受け、倖田は「お仕事であってはいたのですが、やっとこさのコラボが実現しました！！！控室などで、たくさんお話をして緊張を3人でほぐしておりました笑笑」とステージ裏での様子を告白。「セクシーなジュンキとタクミが見れてきゅんでした！！ますますこれからかっこよくなっていくんだろうなー！たのしみーっ」と河野と川西を絶賛した。
◆倖田來未の投稿に反響
この投稿には「最高のコラボ」「全員顔小さすぎ」「呼び方ニヤける」「オーラすごい」「やりとりが目に浮かぶ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】