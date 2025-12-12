“はるかぜちゃん”春名風花、夫・岩崎MARK雄大とのウエディングフォト公開「絵になる」「本当に美しい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/12】声優・女優の“はるかぜちゃん”こと春名風花が、12月11日に自身のInstagramを更新。ウエディングフォトを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】元天才子役、“17歳年上”俳優夫との密着ウエディングフォト
2025年6月に自身のSNSを通じて、俳優の岩崎MARK雄大との結婚を発表していた春名。「ウエディングフォト 載せるタイミングを逃してしまっていたけれど」と言葉を添え、自身のウエディングドレス姿をはじめ、岩崎と2人で写るウエディングショットを投稿した。また「noteに『人妻歴半年』記念文章とともに解禁しました 夫への全国大公開ラブレターです」と、自身のブログに夫への愛をしたためたこともつづっている。
この投稿は「幸せオーラ凄い」「改めてお幸せに」「美男美女カップル」「絵になる」「本当に美しい」などと反響を呼んでいる。春名は、2001年2月4日生まれ、神奈川県出身。0歳から芸能活動を開始し、子役としてCMや映画に出演。テレビ東京系「ピラメキーノ」では“早泣き”子役として注目を集めた。現在は、女性アイドルグループ・宝石娘のプロデューサー兼メンバーとしても活動している。岩崎とは2025年6月14日にそれぞれのSNSで結婚を発表した。（modelpress編集部）
◆春名風花、ウエディングフォト公開
◆春名風花の投稿に反響
