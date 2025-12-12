東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



12日（金）は青空が顔を出す時間もありましたが、冷たい北風が吹いて空気がひんやりと感じられました。朝はそれほど冷え込まず、最低気温は福岡で11.4℃と平年より5℃以上高くなりました。日中の最高気温は各地とも14℃ほどで、気温差の小さい一日となりました。



そんな中、北九州市小倉南区の奥野農園のビニールハウスには、鮮やかに色づいた直径18センチ以上の大鉢のシクラメンが並んでいます。今、クリスマスにむけて出荷のシーズンを迎えています。ことしは、夏の猛暑で開花が2週間ほど遅れ、この時期までに花が付かずに出荷できない鉢もあったということですが、その分、長く花が持つといいます。北九州市では6戸の農家がクリスマスに向けてシクラメンを生産していて、およそ11万鉢のシクラメンが九州・山口の花市場に出荷されます。





これからの天気です。13日（土）は、午前中は広い範囲で晴れ間がありそうです。昼ごろからは雲が広がり、夕方以降は各地とも雨となるでしょう。夜のお出かけには雨具が必要となりそうです。朝の冷え込みは強まり、最低気温は5℃前後の予想です。最高気温は14℃ほどと、日中は前日と同じような服装で過ごせそうです。週間予報です。雨は日曜日の朝にはやむ見込みで、日中はお出かけに良い天気となるでしょう。来週は天気が周期的に変わり、晴れる日と雨の降る日が交互にやってくる見込みです。来週前半は一旦気温が低くなりますが、後半は暖かい日が多くなり、最高気温は平年よりも5℃くらい高くなりそうです。