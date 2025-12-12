ラグビー・リーグワン1部の埼玉は12日、開幕戦（14日、BL東京戦）の登録メンバー23人を発表した。HO坂手淳史主将（32）が先発入り。今年8月に日本代表初キャップを獲得して11月の欧州遠征4試合で先発を担った佐藤健次（22）はリザーブに回った。

今季から就任した堀江翔太FWコーチの指導でスクラムの“改革”に取り組んできている。坂手主将は「プレシーズンの中で形になっている。体現できる自信を持ってやっています」と公式戦初披露を心待ちにした。開幕戦では、2連覇中の王者・BL東京といきなり激突。「重要だと思います。相手のFWも強いけど、そこを崩していけるように。お互いにプレッシャーがかかるおもしろいゲームになる」。リーグ屈指の好カードで始まる今季、まずは王者撃破へ気持ちを高めた。

先発SOは、山沢拓也（31）が担う。昨季は弟の山沢京平が務めていたポジションで、自身はFBを務めることが多かった。一昨季までは松田力也（現トヨタ）も在籍しており、山沢拓也が先発SOを務めるのは一昨季の第15節・花園戦（2024年4月27日）以来1年8カ月ぶり。「チームへの声掛けや、チームが迷わないようにということを意識しながら自分の役割を」と司令塔としての意気込みを語った。昨季はケガに苦しみ、シーズン中に約4カ月間離脱。「なかなかグラウンドに立つことすらできなかったので、グラウンドに立てる喜びや幸せを感じている」。元日本代表SOが完全復活を期した。