【キャンメイク】先行発売商品やプレゼント企画も！ポップアップストアが渋谷ロフトにやってくるよ〜《13日から26日まで》

メイクアップブランドのキャンメイクは、2025年12月13日から26日まで、渋谷ロフトで「CANMAKE 40周年 POPUP STORE 〜final〜」を開催します。

レシート持参で非売品グッズがもらえる

会場には、先行発売商品をはじめ、新商品やこの冬におすすめのアイシャドウ、人気のパウダーなど、キャンメイクのアイテムが勢ぞろい。

また、企画のひとつとして、商品の購入金額に応じて非売品の限定アイテムがもらえるキャンペーンが実施されます。

購入時のレシートをPOP UP会場へ持参、スタッフの確認を経て、プレゼントを受け取ることができます。レシートは当日購入分に限りますが、当日中のレシート合算が可能です。

1500円以上購入した場合は、ミニチュアトイが必ずもらえる「カプセルトイイベント」に1回チャレンジできます。

2500円以上購入の場合は、オリジナルサテン巾着ポーチがもらえます。

なお、キャンメイクの商品を1点以上購入すると、オリジナルショッパーがもらえます。

いずれの景品も数量限定につき、なくなり次第終了となります。また、ひとり1日1回限りのみ参加可能です。

12月19日から21日までは、上記のキャンペーンと同時に限定企画も開催。

2000円以上購入すると、キャンメイクオリジナルフレーム仕様のチェキをその場で撮影して、受け取ることができます（各日50人限定）。

「CANMAKE 40周年 POPUP STORE 〜final〜」は、12月13日から26日までの期間中、渋谷ロフト2階（美容・健康雑貨フロア 特設会場）で開催されます。時間は各日11時から21時まで。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部