【GU】冬服難民に朗報！マストバイな″きれいめカジュアル服″が一部値下げへ。《2000円以下まとめ》

2025年12月12日現在、GUの一部アイテムが、新価格商品としてお手頃価格に値下げしています。

この中には、今すぐ使える、ベストセラーの冬物がずらり。

対象商品の中から、カジュアルコーデが好きな大人女子にぴったりのアイテムをピックアップして紹介します。すべて2000円以内でゲットできますよ。

この冬ヘビロテ間違いなし！

●ケーブルクルーネックニットプルオーバー（値下げ価格1490円）

冬の王道アイテムと言えば、ケーブルニット。複数のケーブル柄を組み合わせた立体的なデザインと着膨れしない絶妙なサイズ感が特徴。シンプルな中にこだわりが詰まった、大人のための主役級トップスです。

●ヘビーウェイトスウェットハーフジッププルオーバー（値下げ価格1990円）

裏起毛に肉厚な生地感、保温機能まで付いた、寒がりさん必見のトップス。ハリのある上質な雰囲気とラフな着心地を両立した、スウェットの価値観が変わる一着です。中にシャツやTシャツを合わせ、ジップを深めに下げるだけで、上級者コーデが完成します。

●ブラッシュドフレアスカート（値下げ価格1290円）

動くたびにふわりと揺れる、フレアシルエットのロングスカート。柔らかい起毛素材なので、肌触りや雰囲気も温もりを感じられます。ウエストゴム仕様とポケットまでついて、実用性も抜群です。

●ウルトラストレッチヒールブーツ（値下げ価格1990円）

スニーカー発想のカップインソールとウルトラストレッチを掛け合わせた、快適な履き心地のショートブーツ。抗菌防臭機能もついているので、長時間のお出かけも安心です。筒丈が前年から2cmプラスされ、美脚効果が期待できます。

暖かさ、機能性、デザイン性を兼ね備えたアイテムは、どれも2000円以下とは思えない......！

気になる人はチェックしてみて。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな