『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS）が、12月19日18時30分から3時間半スペシャルで放送。『ダンスノ完コピレボリューション』と、浜崎あゆみとの居酒屋トークの2本立てでオンエアされる。

誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし間違えることなく踊り切ることができるかを競う『ダンスノ完コピレボリューション』では、LE SSERAFIMが番組のために緊急来日。さらに、指原莉乃が自身でプロデューサーを務める=LOVEを率いて登場。本企画ではお馴染みの野口衣織をはじめ、大谷映美里、齋藤樹愛羅、佐々木舞香、髙松瞳が出演する。

また、浜崎あゆみがTBSのバラエティ番組にゲスト出演するのは、約9年ぶりに。今回は、スタッフ一切なしの空間で、初対面のSnow Manとガチトークを繰り広げる。今回のゲストが誰なのかを当日まで知らされていなかったSnow Manは、居酒屋で待っていた浜崎の姿に驚愕するも、聞きたいことは盛りだくさん。超多忙だった時期から現在のことまで、さまざまな質問を投げかける。きわどい質問も飛び出す中、浜崎は本音を語る。

また、2026年最初の放送となる1月2日17時からは『それスノ×フレンドパーク』新春SPをオンエア。鈴木亮平率いる新日曜劇場『リブート』チーム、山田裕貴率いるドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』チームをゲストに迎え、Snow Manと三つ巴対決を繰り広げる。

（文＝リアルサウンド編集部）