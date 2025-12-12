TVアニメ『ダーウィン事変』の初回放送日が2026年1月6日に決定。あわせて本予告が公開され、追加キャスト情報が発表された。

本作は、『アフタヌーン』（講談社）にて連載中の同名漫画をアニメ化したヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマ。最新コミックス9巻までのシリーズ累計発行部数は220万部を突破している。

人とチンパンジーの間に生まれた“ヒューマンジー”のチャーリー。テロ、炎上、差別など、ヒトが抱える問題に、“ヒト以外”のチャーリーが向き合っていく。

公開された本予告では、Official髭男dismによるOP主題歌「Make Me Wonder」が使用されている。

また追加キャストとして、ギルバート役を森川智之、ハンナ役を佐藤利奈、フィリップ役を上田燿司、ゲイル役を石川界人、リップマン役を江頭宏哉がそれぞれ務めることが決定した。

コメント森川智之（ギルバート・スタイン／バート役）

チャーリーの育ての父親であるギルバートを演じることになり、本当に嬉しく思っています。彼は冷静さを持ちながらも、チャーリーに対し妻のハンナとともに深い愛情を寄せる人物です。その心の動きが物語をどう彩っていくのか、私自身演じながらワクワクしました。チャーリーとの絆が紡ぐドラマと深いテーマ性を、ぜひ皆さんも楽しんでいただければと思います。放送でお会いできるのを心から楽しみにしています。

佐藤利奈（ハンナ・スタイン役）

ヒューマンジーであるチャーリーの言葉に瞠目し、改めて考えることが多くありました。誰よりもチャーリーを愛するハンナとバート。様々な事象が絡み合う物語だからこそ、いってらっしゃい、おやすみ、という日常を、母親であることを大事に。私自身も息子をもつひとりの母として、日々迷い悩みながら子育て中です。置かれている環境は違えど、願うのはこどもたちのしあわせ。自分を彼女に重ねながら、彼女の愛、その人柄を大切に収録に臨んでおります。

上田燿司（フィリップ・グラハム／フィル役）

従来の価値観をひっくり返す事件なんて自分には縁がないか、起きても大都会から徐々にと思っていたのに、目の前でそれが現実に……。そのときどんな行動を取るか。視聴者目線に近い立場でありながら、職業柄、最前線で向き合わざるを得なくなる男がフィルです。揺れ動きながら、少しずつバランスの取れる選択を探っていくあたり、とても演じ甲斐を感じています。ドラマの行方を固唾を飲んで見守るうちにあっという間の30分。お楽しみに。

石川界人（ゲイル役）

ゲイルを演じさせていただく石川界人です。考えさせられるテーマを扱った『ダーウィン事変』が映像化されるということで、今から楽しみにしております。僕が演じるゲイルは彼自身の中に強い思想があることから、その思いの強さゆえに世の中に対して不満を抱えています。またチャーリーに対して並々ならぬ思いがあり、かなり入れ込んでいます。彼がルーシーやチャーリーたちとどのように交錯していくのか楽しみにしていてください。

江頭宏哉（レスリー・Ｋ・リップマン／少佐役）

リヴェラ・ファイヤアーベントの右腕、レスリー・K・リップマン役を担当させていただきました、江頭宏哉です。米軍出身で殊勲十字章を叙勲した優秀な元軍人、という設定から心の整理も付けやすく、アクションシーンなども演じていて大変楽しい役でした！原作ファンの一人として、『ダーウィン事変』に関わらせていただけて大変光栄に思っております。ファンの方のみならず多くの方に楽しんで頂けたら幸いです！（文＝リアルサウンド編集部）