ビール・あったかグッズ・おもちゃがおトクに！Amazonクリスマスタイムセール祭りは12月16日から！
【ここをチェック！】ポイント最大15%還元の対象商品にはこの表示
急に寒さが増してきましたね。あたたかいアウターや、クリスマスプレゼント、クリスマスパーティーの準備は万端ですか？
Amazonでは12月16日(火)から「クリスマスタイムセール祭り」が開催されます！予告ページを見るとファッションをはじめ、様々なジャンルのアイテムが勢揃いしそう！
■開催期間：12月16日(火)9:00〜12月25日(木)23:59
■やっぱり乾杯はビールで！
これから年末年始を迎えるにあたって、おうちパーティーや忘年会などなど来客が増える方も多いのでは。ビールなどの重たいものもAmazonの宅配で届けばとても楽です！
▶ザ・プレミアム・モルツ 干支デザイン 350ml 24本 【 2026年 干支デザイン缶 午歳 】【お歳暮 お年賀 新年のお祝いに ビールギフト 】 [サントリー ビール ギフト ]
●￥5,262 (￥219 / 本)
▶【間もなく応募終了! 】サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml 缶 24本 ビール ケース買い
●￥4,779 (￥199 / 本)
▶サッポロ 赤星 ラガービール [ 350ml×24本 ]
●￥5,500 (￥229 / 本)
▶晴れ風 キリン ビール350ml×24本[6缶×4][飲食店での取扱い開始]
●￥4,498 (￥187 / 本)
▶一番搾り糖質ゼロ キリン ビール350ml×24本
●￥4,796 (￥200 / 本)
■冬物の買い足しにも♪ファッション
日に日に寒さが増してきました。あったかい靴下やタイツなど、冬物を買い足すのもいいですね。キッズのアウターなどもお買い得価格になっています。
▶[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックス あったか 冷え対策 冬 防寒 ルームソックス 532-995
●￥1,705
▶[アツギ] [COMFORT（コンフォート）] 320デニール 毛布みたいな裏起毛タイツ
●￥1,980
▶あったかストレッチパンツ Tuche トゥシェ レギンスパンツ スキニースタイル WW ワンダーウォーム レーヨン混 裏起毛 フルレングス丈
●￥2,610
▶[オリエンタルトラフィック] 防寒 撥水 暖かい 軽い スノーブーツ 防水 雪 雨 レイン レディース ボア 軽量 ブーツ 大きいサイズ 小さいサイズ OT3401 BLACK(21AW) 23.0~23.5 cm E
●￥4,901
▶[クリーム デ ココ] クリスマス サンタ 暖かい フリース ツーウェイオール [股スナップ付け替え/2way] 新生児 赤ちゃん 日本製 50-70cm
●￥2,800
▶[ニューバランス] YJ53173 BK 160
●￥9,090
▶[POLO RALPH LAUREN] ポロ ラルフローレン ワンポイント リバーシブル マフラー PC0455 メンズ レディース マフラー ポロブラック×グレー フリー [並行輸入品]
●￥8,980
▶[プーマ] 69096101_ESS パデッド ジャケット ブラック_L
●￥5,650
▶トレーナー 長袖 裏毛 刺繍 ワンポイントロゴ クルーネックスウェットシャツ ベーシック C3-W001Z-070-L
●￥3,633
■帰省や旅行に
休暇中に帰省や旅行を計画している方、スーツケースもセール対象なので要チェックです！
▶[サムソナイト] スーツケース キャリーケース キャリーケース ヴォラント VOLANT スピナー55/20 エキスパンダブル 機内持ち込み Sサイズ 36/44 L 55cm 2.9kg マットブラック
●￥30,645
▶[アメリカンツーリスター] スーツケース フロンテック FRONTEC スピナー54/19 エキスパンダブル 機内持ち込み可 38L 54cm 3.1kg 25 cm ネイビー one size
●￥23,595
■お正月の運動不足解消に！
年末年始、おうちでまったり…もよいですが、運動不足にならないよう、運動グッズを見てみるのはいかがでしょうか？省スペースなものもいろいろとありますよ。
▶アイリスプラザ フィットネスバイク ホワイト VIR-002TK WH 16段階負荷 折りたたみ式 家庭用エアロバイク 静音 タブレットトレー付 耐荷重120kg ダイエット器具 サイクリングマシン トレーニングバイク 室内
●￥15,815
▶日本正規代理店 2年保証】 WalkingPad S1 (ウォーキングパッド S1) 人気 ウォーキングマシン 180度 折り畳み 静音 薄型 アプリ 管理 家庭用 電動 ランニングマシン ルームランナー スミスマシン コンパクト ホームジム 組み立て 不要 【沖縄・離島発送不可】
●￥84,240
▶CICINELL バランスボード 木製 体幹 トレーニング アスレチック 軽量 大人 室内遊び こども 小学生 遊具 フィットネス ヨガ 子供用 おもちゃ 木育 プレゼント (ナチュラル)
●￥3,980
■子どもへのクリスマスプレゼントに♪
いよいよ間近に迫ったクリスマス。Amazonにもいろんなおもちゃがあるので、プレゼントなどの参考にしてください＼(^o^)／
▶ポケモン くたくたたった! ぬいぐるみM イーブイ 高さ約 24cm
●￥3,030
▶サンリオ(SANRIO) 電子キーボード ハローキティ クリスマス ギフト 390763
●￥3,960
▶パイロット メルちゃん お人形セット いっしょにおやすみセット 3歳以上
●￥3,609
▶カワダ(Kawada) パーラービーズ ちいかわ ちいかわとなかまたちセット80-57080 5歳~
●￥2,973
▶【正規品】 神戸 風月堂 ちいかわ ミニ ゴーフル お菓子 缶入り 【ちいかわ ハチワレ うさぎ 3缶 セット】)各 6枚入り (バニラ ストロベリー風味 チョコレート 3枚入×2袋)
●￥1,650
■【あわせてお得】日用品は最大で15%ポイント還元も
12月25日(木)まで行われているこちらのキャンペーンもかなりおトクなのでぜひチェックしてください！
最大15%ポイント還元キャンペーン
■期間： 12月11日(木) 9:00 〜 12月25日(木) 23:59
■内容： 対象商品のまとめ買いでポイント還元
■ポイント還元率：
・1回の注文で5,000円〜9,999円の購入 → 10%ポイント還元
・1回の注文で10,000円以上の購入 → 15%ポイント還元
■対象商品：
Amazon.co.jp が販売する商品で、以下のジャンルの中の対象商品
・ドラッグストア
・食品
・飲料
・お酒
・ビューティー・パーソナルケア
・ペット用品
こちらはエントリー不要、そして何度でもOKのキャンペーン。対象となっている商品には、「プロモーション情報」の表示があります。
パーティーシーンに嬉しい大容量のワインや、いつも使っている洗剤、そしてベビーのおむつなどなど、絶対買うものがたくさんありました！何かと買い出しが多い年末のストック買いにぜひ活用してください！
■【あわせてお得】ギフトカードキャンペーンで700ポイント
こちらは12月23日(火)までのキャンペーン。Amazonギフトカードを5,000円以上購入すると、購入金額にあわせて300〜700ポイントがもらえるというものです。エントリーが必要なので、忘れずにエントリーしてくださいね！
Amazonギフトカードを買うと最大700ポイントキャンペーン
■期間： 12月23日(火) 23:59まで
■内容： 対象者限定、Amazonギフトカードを5,000円以上買うと、購入金額に合わせてポイント付与
■付与ポイント：
・5,000〜9,999円 →300ポイント
・10,000〜19,999円 →500ポイント
・20,000円以上 →700ポイント
寒い季節はおうちにいながらお買い物、それもおトクとなるとなお嬉しいですね！Amazonのクリスマスタイムセール祭りは12月16日(火)から！ぜひチェックしてみてくださいね！