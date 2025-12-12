上新電機は12月11日に、これまで培ってきたEV・PHV充電コンセント工事の豊富な経験を活かして、トヨタカローラ南海、ネッツトヨタ南海、大阪トヨタSouth、DUO南海で構成されるトヨタ南海グループとの協業を通じて、同グループの顧客に向けた充電コンセントの設置工事サービスを開始した。



●家庭での充電設備の設置ニーズが増加



トヨタ南海グループとの協業によるEV・PHV充電コンセント設置工事サービスは、電気自動車（EV）やプラグインハイブリッド車（PHV）の急速な普及にともない、家庭における充電設備の設置ニーズが高まってきたことを受けて開始されている。



同サービスでは、トヨタ南海グループ各社で車を購入した人を対象に、購入後の充電設備設置をサポートすることで、車両購入から充電設備設置までの手続きを容易にする。また、自宅の環境などに応じた充電設備の設置が可能になる。