Snow Man vs LE SSERAFIM vs 指原率いる＝LOVEが『それスノ』3時間半SPで三つ巴対決！浜崎あゆみとの居酒屋トークも

TBSで毎週金曜に放送中の『それSnow Manにやらせて下さい』。2025年最後の放送となる12月19日18時30分からの3時間半SPは、超豪華2本立て。

人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」と、浜崎あゆみ×Snow Manがスタッフなしで繰り広げる居酒屋トーク企画を届ける。

■LE SSERAFIMが「完コピ」参戦のために緊急来日

誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし間違えることなく踊り切ることができるかを競う「ダンスノ完コピレボリューション」。

今回は、今年最後の戦いにふさわしい超豪華三つ巴対決に。世界中で圧倒的な人気を誇るK-POP最強グループ・LE SSERAFIMが初参戦。

初の東京ドーム公演が大成功を収め、MV総再生回数は驚異の18億回超えという世界的スターが「完コピ」参戦のためにメンバー全員で緊急来日。

さらに、指原莉乃が自身でプロデューサーを務めるアイドルグループ＝LOVEを率いて参戦。

本企画ではお馴染みの野口衣織をはじめ、大谷映美里、齋藤樹愛羅、佐々木舞香、高松瞳（「高」は、はしごだかが正式表記）が登場。Snow Manと熱いダンスバトルを繰り広げる。

2025年ラストを飾る「完コピ」対決の勝者ははたして？

■浜崎あゆみが『それスノ』に降臨

浜崎あゆみがTBSのバラエティ番組にゲスト出演するのは、なんと約9年ぶり。スタッフいっさいなしの空間で、初対面のSnow Manとガチトークを繰り広げる。

今回のゲストが誰なのかを当日まで知らされていなかったSnow Man。居酒屋で待っていた浜崎の姿に驚愕するも、平成を彩った歌姫に聞きたいことは盛りだくさん。超多忙だった時期から現在のことまで様々な質問を投げかける。きわどい質問も飛び出すなか、浜崎は本音を激白する。『それスノ』でしか見られない、超貴重なトークをお楽しみに。

■2026年最初の放送は「それスノ×フレンドパーク」新春SP

1月2日17時からは「それスノ×フレンドパーク」新春SPをオンエア。

鈴木亮平率いる新日曜劇場『リブート』チーム、山田裕貴率いるドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』チームをゲストに迎え、Snow Manと三つ巴対決を繰り広げる。

■番組情報

TBS『それSnow Manにやらせて下さいSP』

12/19（金）18:30～22:00

出演者：Snow Man（岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介）

ゲスト：浜崎あゆみ

＜ダンスノ完コピレボリューション＞

・LE SSERAFIM

KIM CHAEWON（キム・チェウォン）

SAKURA（サクラ）

HUH YUNJIN（ホ・ユンジン）

KAZUHA（カズハ）

HONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）

・指原プロデューサーチーム

指原莉乃

大谷映美里（＝LOVE）

齋藤樹愛羅（＝LOVE）

佐々木舞香（＝LOVE）

高松瞳（＝LOVE）

野口衣織（＝LOVE）

審査員：TAKAHIRO

■関連リンク

『それSnow Manにやらせて下さい』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/sore_snowman/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/