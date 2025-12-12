これからの気象情報です。

13日(土)は天気が回復しても寒さは続きそうです。



◆警報・注意報

現在、沿岸部に波浪注意報、上・中・下越に広く濃霧注意報。

また、中越の山沿いには大雪・ナダレ・着雪注意報が出ています。



◆12月13日(土)の天気

・上越地方

朝早い時間には所々で雪が降りますが、日中は晴れ間が出るでしょう。

最高気温は5～7℃の予想です。



・中越地方

沿岸部は雲が多い天気ですが、晴れ間もあるでしょう。

山沿いでは、12日(金)夜～13日(土)朝まで雪が降りやすく新たに積もるところもありそうです。



・長岡市と三条市周辺

昼ごろからは、広く日差しが届くでしょう。

ただ、最高気温は5℃前後と厳しい寒さが続きそうです。

また、朝は広く氷点下の冷え込みになるでしょう。



・下越：新潟市周辺と佐渡

朝晩は雲が広がりますが、昼前後は青空が見えるでしょう。

午後は風も弱まり、穏やかな天気になりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

朝は雪の降るところがありますが、降り方は強くない見込みです。

日中は、雲が多めながらも空が明るくなる時間があるでしょう。



◆風と波

下越と佐渡で、はじめ風がやや強いでしょう。

波の高さは、上・中越ではじめ3m、下越・佐渡ではじめ4mで各海域ともウネリを伴う予想です。



◆週間予報

14日(日)は、山沿いも含めて雨が降るでしょう。

また、強い風が吹きつけて海上では波が高くなりそうです。

15日(月)は再び寒気が流れ込んで広く雪が降るでしょう。



◆13日(土)の北信越の天気

周辺各地は、晴れ間の出るところが多いでしょう。

ただ天気は下り坂で、夜は所々で雨や雪が降りそうです。

最高気温は7℃前後の予想です。



13日(土)は、晴れ間の出るところが多くなりそうです。積雪の多い地域では、屋根からの落雪などに注意ください。