土曜は天気回復も 寒さは続きそう、積雪地域は落雪に注意を【これからの天気(12月12日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
13日(土)は天気が回復しても寒さは続きそうです。
◆警報・注意報
現在、沿岸部に波浪注意報、上・中・下越に広く濃霧注意報。
また、中越の山沿いには大雪・ナダレ・着雪注意報が出ています。
◆12月13日(土)の天気
・上越地方
朝早い時間には所々で雪が降りますが、日中は晴れ間が出るでしょう。
最高気温は5～7℃の予想です。
・中越地方
沿岸部は雲が多い天気ですが、晴れ間もあるでしょう。
山沿いでは、12日(金)夜～13日(土)朝まで雪が降りやすく新たに積もるところもありそうです。
・長岡市と三条市周辺
昼ごろからは、広く日差しが届くでしょう。
ただ、最高気温は5℃前後と厳しい寒さが続きそうです。
また、朝は広く氷点下の冷え込みになるでしょう。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝晩は雲が広がりますが、昼前後は青空が見えるでしょう。
午後は風も弱まり、穏やかな天気になりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
朝は雪の降るところがありますが、降り方は強くない見込みです。
日中は、雲が多めながらも空が明るくなる時間があるでしょう。
◆風と波
下越と佐渡で、はじめ風がやや強いでしょう。
波の高さは、上・中越ではじめ3m、下越・佐渡ではじめ4mで各海域ともウネリを伴う予想です。
◆週間予報
14日(日)は、山沿いも含めて雨が降るでしょう。
また、強い風が吹きつけて海上では波が高くなりそうです。
15日(月)は再び寒気が流れ込んで広く雪が降るでしょう。
◆13日(土)の北信越の天気
周辺各地は、晴れ間の出るところが多いでしょう。
ただ天気は下り坂で、夜は所々で雨や雪が降りそうです。
最高気温は7℃前後の予想です。
13日(土)は、晴れ間の出るところが多くなりそうです。積雪の多い地域では、屋根からの落雪などに注意ください。
