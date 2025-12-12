日経225先物：12日19時＝190円安、5万570円
12日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比190円安の5万570円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万836.55円に対しては266.55円安。出来高は2302枚となっている。
TOPIX先物期近は3414ポイントと前日比6.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.83ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50570 -190 2302
日経225mini 50575 -185 33968
TOPIX先物 3414 -6.5 2916
JPX日経400先物 30865 -85 217
グロース指数先物 644 +0 117
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
