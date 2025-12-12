　12日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比190円安の5万570円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万836.55円に対しては266.55円安。出来高は2302枚となっている。

　TOPIX先物期近は3414ポイントと前日比6.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.83ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50570　　　　　-190　　　　2302
日経225mini 　　　　　　 50575　　　　　-185　　　 33968
TOPIX先物 　　　　　　　　3414　　　　　-6.5　　　　2916
JPX日経400先物　　　　　 30865　　　　　 -85　　　　 217
グロース指数先物　　　　　 644　　　　　　+0　　　　 117
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース